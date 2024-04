Universerìe: esplorando il mondo universitario di Padova

Universerìe: un viaggio teatrale attraverso il mondo universitario di Padova, dove gli studenti diventano autori e attori della propria storia, riscrivendo il passato per illuminare il presente.

Universerìe VIII, riscrivere di sè, è un invito a esplorare il mondo universitario di Padova a partire dall’esplorazione di sè stessi. Una serie teatrale, ideata e diretta dalla compagnia Amor Vacui e promossa dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale assieme all’Università di Padova, composta da quattro episodi e una maratona finale dell’intera stagione.

Il progetto rende protagonisti le studentesse e gli studenti universitari, coinvolti in prima persona come autori e attori, che, partendo dalle fotografie, hanno realizzato una narrazione che riattraversa le loro esperienze e la loro crescita.

Ogni stagione è una finestra aperta sulle sfide, le vittorie, i fallimenti e i contrattempi delle studentesse e degli studenti dell’Ateneo di Padova, i quali hanno partecipato ad una prima fase laboratoriale in cui hanno avuto modo di conoscersi e contribuire attivamente alla raccolta dei materiali necessari per la stesura degli episodi, ad una seconda fase composta da quattro incontri di scrittura condivisa, della durata di sei ore complessive e ad una terza fase di messa in scena, anche questa della durata di sei ore, in cui gli episodi scritti durante il percorso writing room, hanno preso una forma scenica.

Gli episodi vengono riuniti in un unico spettacolo conclusivo a comporre un autoscatto della generazione universitaria del 2024. Il primo episodio, “Quando eravamo grandi e non lo sapevamo”, andrà in scena martedì 30 aprile alle ore 19:30, al Teatro Maddalene.