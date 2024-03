Unifans: promuovere l’impegno dei giovani nell’Europa del futuro

Giovani, digitalizzazione, europee2024, Unifans aderisce al tour istituzionale

Unifans, una coalizione di giovani universitari devoti all’apprendimento e allo sviluppo personale, si prepara ad unirsi al tour istituzionale nazionale “Giovani, digitalizzazione, europee2024”. Questa iniziativa, promossa dagli Uffici in Italia del Parlamento e della Commissione europea insieme alla Fondazione AIDR, mira a stimolare un dialogo costruttivo tra i giovani sulle implicazioni della tecnologia nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo primario di questa collaborazione tra Aidr e Unifans è quello di creare una comunità di studenti che si sostengono reciprocamente nel loro percorso di apprendimento. Partecipare al tour “Giovani, digitalizzazione, europee2024” rappresenta un’opportunità senza precedenti per i membri di Unifans di incontrare coetanei provenienti da diverse realtà e di discutere temi di grande rilevanza per il futuro dell’Europa.

In particolare, Aidr e Unifans si rivolgono a tutti i giovani, specialmente coloro che si avvicinano al voto per la prima volta, incoraggiandoli ad abbracciare e sostenere la democrazia europea. È fondamentale rafforzare la fiducia e la partecipazione attiva dei giovani affinché possano esprimere le proprie opinioni, condividere i propri valori e influenzare positivamente il futuro del continente. Grazie alla solidità e alla diversità della community della Fondazione AIDR, siamo fiduciosi che ci saranno molte opportunità per lo scambio di idee costruttive e per motivare i giovani a partecipare alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.