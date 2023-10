UNICEF: “Salviamo i bambini di Gaza”

I bambini di Gaza hanno un disperato bisogno di sostegno salvavita. I piccoli e le famiglie hanno urgente necessità di assistenza umanitaria e protezione. L’UNICEF e i suoi partner sono sul posto, ma la situazione è difficilissima: “Anche le guerre hanno delle regole. Ospedali e scuole devono essere protetti dai bombardamenti e non devono essere utilizzati per scopi militari, in conformità con il diritto umanitario internazionale”.

GAZA – I bambini e le famiglie a Gaza si trovano in una situazione catastrofica. Dall’inizio della guerra, migliaia di bambini sarebbero stati uccisi e altre migliaia feriti. A seguito dell’escalation delle ostilità, i bambini e le famiglie di Gaza sono stati privati ​​di acqua, cibo, medicine e altri beni di prima necessità, compreso l’accesso sicuro agli ospedali.

Catherine Russell, Direttore generale dell’UNICEF: “L’UNICEF è riuscito a contattare solo alcuni dei suoi operatori umanitari nella Striscia di Gaza. La situazione a Gaza è orribile. Lo ripetiamo: chiediamo un cessate il fuoco umanitario immediato e un accesso sicuro. L’uccisione o la prigionia di qualsiasi bambino è un oltraggio. E deve finire”.

L’UNICEF chiede un cessate il fuoco immediato e un accesso umanitario illimitato per consentire agli aiuti di raggiungere i bambini e le famiglie bisognose, salvare vite umane e prevenire ulteriori sofferenze.

“In tutte le guerre, sono i bambini a soffrire per primi e a soffrire di più”

“Il tempo sta finendo – prosegue UNICEF. – I bambini muoiono a un ritmo allarmante e vengono privati ​​dei loro diritti fondamentali. Anche le guerre hanno delle regole. Ospedali e scuole devono essere protetti dai bombardamenti e non devono essere utilizzati per scopi militari, in conformità con il diritto umanitario internazionale. I civili devono essere protetti – in particolare i bambini – e bisogna compiere ogni sforzo per risparmiarli in ogni circostanza“.

In copertina, credits foto UNICEF.