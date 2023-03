Un’estate di musica con Paola & Chiara

Mentre scaldano i motori per un mese di maggio più scatenato che mai con le iconiche date del tour PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – e in attesa di vederle in veste di madrine al Roma Pride 2023 il 10 giugno – PAOLA & CHIARA si preparano ad animare la calda stagione dei live annunciando i primi appuntamenti a cielo aperto del PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE, la nuova tournée prodotta da Vivo Concerti che illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia tra luglio e settembre.

Ferrara, Francavilla, Lignano Sabbiadoro, Verona, Moncalieri e Brescia sono solo le prime città che si lasceranno travolgere dall’irresistibile energia delle sorelle Iezzi, a ritmo dei brani più amati e dell’immancabile Furore (Columbia Records/Sony Music Italy), hit del 73° Festival di Sanremo e già Disco d’Oro (biglietti disponibili in prevendita dalle ore 13:00 di lunedì 3 aprile su www.vivoconcerti.com e dalle ore 13:00 di sabato 8 aprile nei punti vendita autorizzati).



LE DATE DEL PAOLA & CHIARA PER SEMPRE

Venerdì 5 maggio 2023 || DATA ZERO Trezzo sull’Adda (MI) @ Live Club

Sabato 13 maggio 2023 || Milano @ Fabrique SOLD-OUT

Domenica 14 maggio 2023 || Milano @ Fabrique

Venerdì 19 maggio 2023 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Sabato 20 maggio 2023 || Roma @ Auditorium Conciliazione



LE DATE DEL PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE

Venerdì 14 luglio 2023 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste

Martedì 1° agosto 2023 || Francavilla al Mare (CH) @ Piazza Sant’Alfonso

Domenica 20 agosto 2023 || Lignano Sabbiadoro (UD) @ Arena Alpe Adria

Domenica 3 settembre 2023 || Verona @ Teatro Romano

Giovedì 7 settembre 2023 || Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Sabato 9 settembre 2023 || Brescia @ Castello di Brescia