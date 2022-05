Un’aula informatica a disposizione dei cittadini per avviare pratiche online

Il Servizio Agenzia Coesione Sociale di Mestre, Favaro e Carpenedo, in collaborazione con l’OdV “Centro culturale Pascoli” mette a disposizione dei cittadini un’aula informatica per poter svolgere pratiche on line.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio relazionale in cui poter usufruire di un PC e della connessione a internet per effettuare pratiche online con la Pubblica amministrazione (Spid, bandi…), Azienda Sanitaria, Ente Previdenziale e tanto altro.

Le persone saranno supportate da operatori, da volontari e da referenti PUC (progetti utili alla collettività).

Per prendere appuntamento si può telefonare tutti i lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 al numero 0412746634, oppure, negli altri giorni, si può lasciare un messaggio alla segreteria telefonica per poter essere richiamati.

La sede di ‘ACS3 Connected’ si trova al Centro Culturale Pascoli, Piazzale San Benedetto, 1 – Campalto.