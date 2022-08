Un’Amministrazione sempre più smart. Cresce il percorso di digitalizzazione del Comune di Casier

Da oggi, ottenere la carta di identità elettronica (CIE) sarà ancora più veloce e smart. Va in questa direzione la scelta del Comune di Casier di installare una cabina fotografica per semplificare al massimo la vita del cittadino, in un percorso di digitalizzazione sempre crescente.

Nei pressi della sede comunale di Piazza Leonardo da Vinci è stata infatti installata una cabina fotografica automatica, dedicata al servizio foto CIE.

Le fototessere scattate all’interno della cabina in formato cartaceo, per un costo concordato con il privato di 6,00 euro, potranno anche essere caricate in automatico, in formato digitale, all’interno del sistema informatico dell’Anagrafe di pertinenza.

Al cittadino infatti viene rilasciata una stampa sulla quale è presente, oltre alla foto, un codice a barre e alfanumerico: basterà consegnarlo all’Ufficio Anagrafe per consentire di scaricare istantaneamente dal server la corrispondente foto digitale, dimensionata e validata a norma di legge, e quindi pronta per essere inserita nel documento e nella pratica.

Il risultato di questa operazione si traduce in: massima velocizzazione del procedimento burocratico, risparmio di tempo per il cittadino e sicurezza della procedura.

«In questo modo si ottiene un’ottimizzazione di tempo per il Cittadino: attraverso questo sistema, è infatti possibile saltare alcune fasi del metodo tradizionale, che prevede la scansione della foto cartacea e la successiva centratura manuale, con il rischio che la foto perda di qualità o non rispetti i criteri di validazione imposti dalla normativa e dal sistema CIE» spiega l’Assessore ai Servizi Demografici Rossella Veneran.

Il Sindaco di Casier Renzo Carraretto ha dichiarato: «Passo dopo passo e con piccole rivoluzioni, miglioriamo l’esperienza dei Cittadini che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, con le sedi dei servizi essenziali. Puntando ad un miglioramento digitale dei servizi ma mantenendo sempre attenzione e cura nel supporto delle persone meno avvezze all’informatica, attraverso l’aiuto qualificato del personale del Comune».