Un’altra vita spezzata, nella notte scorsa

Drammatico intervento dei vigili del fuoco, tra sabato e lunedì notte, intorno alle 2:30, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi in via Ca Gamba, a Jesolo.

Jesolo – Nel corso della notte si è purtroppo verificato un tragico incidente in via Ca Gamba, che ha visto coinvolti un’auto e un pedone. Purtroppo la persona a piedi, un giovane di 26 anni, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della nostra città per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesolo ha immediatamente soccorso il giovane, che uscito dal mezzo, accostato sulla carreggiata, è stato investito insieme all’auto da un veicolo che giungeva da dietro. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale medico non ha potuto che constatarne il decesso, lievemente feriti gli altri passeggeri a bordo e del mezzo sopraggiunto.

Sul posto per l’accertamento della dinamica dell’incidente le forze dell’ordine. Le auto coinvolte sarebbero una Toyota Yaris e una Ford Focus. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 4:30.

“Mi stringo attorno al dolore della famiglia per questo tragico incidente che spezza nuovamente una giovane vita” ha detto il Sincaco di Jesolo Christofer De Zotti.