Un’altra auto finita in fosso, nel veneziano

Continua la serie di incidenti, con auto finite nei fossi o contro alberi, nella provincia di Venezia.

Questa notte, intorno alle 22:00 di martedì 13 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stradona a Santa Maria di Sala per un’auto finita contro un platano. Tre persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza l’Audi A3, mentre i tre ragazzi a bordo sono stati presi in cura dal personale del Suem. Sono subito stati trasferiti in ospedale. Due sono feriti in modo lieve mentre uno è stato considerato codice di media gravità.

I carabinieri hanno dovuto deviare il traffico per poter eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Un’altra auto finita in fosso, a Mira

Mercoledì scorso era successo a Mira, in seguito ad uno scontro tra due auto. Questa volta di giorno, intorno alle 13:20 del 7 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Miranese, per un incidente frontale tra due auto. Una è finita nel fossato.

Due le persone ferite. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza le auto. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem e sono stati subito trasferiti in ospedale.

Sul posto, le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Le cause degli incidenti sono ancora al vaglio degli inquirenti. L’unica certezza è che tutte le auto sono da buttare.

