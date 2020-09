Una veneta la prima donna italiana a gareggiare con auto da corsa

La prima donna pilota italiana a gareggiare in gare ufficiali nazionali ed internazionali, è stata una veneta di Contarina in Polesine, oggi noto come Porto Viro.

Maria Antonietta Bellan Avanzo nata nel febbraio del 1889 è stata in assoluto la prima donna italiana a guidare auto da corsa in gare di rilevante importanza come la Mille Miglia, le 500 Miglia di Indianapolis, la Targa Florio ed il Giro del Lazio che vinse nel 1920.

Guido Packard, Buick, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Bugatti e Chrysler.

Fu amica di personaggi celebri come D’Annunzio, Hemingway, Modigliani e Nuvolari. Morì a Roma avendo compiuti gli ottanta anni..

Fonte: Made in Polesine

