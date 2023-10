Una torta da record per il compleanno del Centro Commerciale di Villorba

Un compleanno oversize per il Centro Commerciale Panorama di Villorba, che ha festeggiato i 10 anni con una torta lunga 6 metri, preparata dai giovanissimi pasticceri della Scuola professionale “Lepido Rocco” di Lancenigo guidati da Leonardo Di Carlo, cake star di fama internazionale e fondatore del centro di formazione professionale coneglianese Pastry Concept.

VILLORBA – Sotto la guida esperta ed istrionica di Di Carlo, idolo degli appassionati di pasticceria, i ragazzi delle classi 3^A e 3^B del settore Agroalimentare, accompagnati dai docenti Emanuele Bianchin, Alex Poloni e Loriana Tersigni hanno decorato lo straordinario dolce nella galleria del Centro, di fronte ad un pubblico curioso e attento, in un vivace show cooking collettivo.

Agli alunni della classe 3^ del settore Turistico, accompagnati dalla docente Barbara Barbieri, è stata affidata invece la distribuzione della torta e l’accoglienza degli ospiti.

La giornata di festa è stata anche l’occasione per ribadire e rinsaldare il forte legame del Panorama con il territorio di Villorba: a soffiare sulle candeline al fianco dello staff e della direzione del Centro Commerciale, infatti, c’era anche l’Amministrazione Comunale di Villorba, rappresentata dal sindaco Francesco Soligo, dal vicesindaco Giacinto Bonan e dagli assessori Egidio Barbon e Barbara Haas. “La realtà del Centro Commerciale Panorama di Villorba, importate area di servizio per il territorio, – ha evidenziato il sindaco Soligo – nell’ambito delle sinergie tra pubblico e privato ci ha permesso di collaborare in progetti in diversi ambiti: dal sociale, allo sport, alla cultura. Mi auguro che le occasioni di incontro crescano ancora”.

“Questo compleanno rappresenta per noi una tappa importante – spiega Monica Milani, direttrice della Galleria del Centro Commerciale Panorama di Villorba – e premia il nostro impegno nel curare le relazioni con il territorio e con la comunità e nel sostenere le associazioni e le istituzioni, a partire da quella che riteniamo fondamentale: la scuola. Un impegno al quale abbiamo voluto mantenere fede anche e soprattutto nel giorno del nostro compleanno: per ringraziare gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto professionale “Lepido Rocco”, la direzione donerà la cifra necessaria ad acquistare attrezzature per il laboratorio di pasticceria e panificazione.”