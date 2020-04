“Una stagione sul sofà”: il cartellone digitale di domani, giovedì 16 aprile

Gli appuntamenti di “Una stagione sul sofà” del Teatro Stabile del Veneto propongono per domani 16 aprile un’intensa avventura tra montagne rosa, sonetti shakespeariani, sogni e fiabe.

Dopo la replica alle 11.00 del tredicesimo episodio degli Aperitivi letterari, alle 14.00 arriva il consueto appuntamento con il Poetry Death Match e il sonetto 123 di Shakespeare interpretato da Riccardo Cardelli, allievo della Scuola Teatrale di Eccellenza del Teatro Stabile del Veneto.

Alle 16.00 in compagnia degli attori dell’associazione culturale Matricola Zero e del mago Pandifabia si parte per le Montagne rosa, una storia per bambini tutta da scoprire. Dopo aver esplorato l’Africa, l’Asia, l’Oceania e l’America, il mago protagonista arriva finalmente nell’ultimo continente, l’Europa. In questo episodio Pandifiaba porta grandi e piccini sulle nostre bellissime Dolomiti, con una fiaba ricca di magia, principesse, eroi e re!

Alle 17.00 non può mancare il ritrovo con Mattia Berto e il laboratorio teatrale di cittadinanza online L’ora d’aria, che dopo aver aperto la sua casa porta i partecipanti nella sua camera da letto collegandosi in diretta con un ospite a sorpresa a su volta connesso dalla sua stanza da letto, per parlare di sogno e teatro e di come questi si intrecciano, prendendo spunto dal dramma di Pedro Calderón de La Barca La vita è sogno. In un’ interazione costante, gli spettatori sono invitati a rispondere alla call quotidiana e a postare e condividere la loro mise notturna attraverso foto e video.

Per la buona notte vera e propria bisogna attendere le 21.00 con la rubrica Sogni d’oro. Lo scrittore Matteo Righetto legge ai più piccoli Barbablu di Charles Perrault.

Giovedì 16 APRILE

ore 11.00 – REPLICA Aperitivi letterari L’amore ai tempi del colera Ep 13

ore 14.00 – Poetry Death Match Sonetto 123 letto da Riccardo Cardelli

ore 16.00 – Famiglie connesse Le montagne rosa di Matricola Zero

ore 17.00 – L’ora d’aria in diretta sul gruppo FB L’ora d’aria

ore 21.00 – Sogni d’oro Barbablu di Charles Perrault, letta da Matteo Righetto

