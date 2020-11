Una sedia rossa contro la violenza sulle donne

Il Presidente del Veneto Luca Zaia, durante la conferenza stampa consueta presso la sede della Protezione Civile a Marghera, ha ricordato che oggi – 25 novembre – è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ha inoltre riportato alcuni dati e sottolineato che le restrizioni dovute alla pandemia per molte donne sono un motivo di ulteriore ansia e pericolo.

Alla tensione del rischio di contagio per sé e i familiari si aggiungono infatti quelli di un confinamento con un partner che molto spesso è l’autore di violenze fisiche o psicologiche. Il tutto in un clima che, purtroppo, lascia spazio all’esasperazione dei rapporti e l’insofferenza e più facilmente rende testimoni di situazioni gravi anche i bambini.

“Abbiamo voluto mettere una sedia rossa proprio per ricordare tutto questo e per combatterlo – ha dichiarato il Presidente Zaia. – Il mio pensiero va a coloro che hanno avuto il coraggio di reagire ma soprattutto a quelle che non lo fanno e continuano a sopportare per un’infinità di motivi, che vanno dalla paura all’amore per i figli fino alle difficoltà economiche”.

Silvia Moscati

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti