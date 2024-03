Una schiacciata contro le dipendenze. Continua la collaborazione tra le pallavoliste della Cividale e Mondo Libero dalla Droga.

CIVIDALE – Da qualche mese ormai le giovani pallavoliste della Cividale Volley stanno portando avanti il messaggio di corretta informazione sulle dipendenze.

Infatti le ragazze delle squadre Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18, durante le fasi di riscaldamento prepartita, indossano la maglietta dell’associazione Mondo Libero dalla Droga e invitano tutti i presenti ad informarsi correttamente sulle dipendenze.

Mondo Libero dalla Droga è stata inserita tra gli sponsor della A.s.f.j.r. Cividale Volley che sposa appieno il messaggio che lo sport è una valida alternativa di divertimento sano.

Da oltre vent’anni i volontari di Mondo Libero dalla Droga si occupano di organizzare tornei sportivi, conferenze presso gli istituti scolastici, stand informativi, distribuzioni capillari del materiale educativo gratuito “La Verità sulla Droga” e molte altre iniziative. Il tutto è in linea con le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard che scrisse: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione“.

Le dipendenze sono il sintomo ma anche l’espressione di un profondo disagio che affligge un’ampia fascia della popolazione e, in modo sempre più evidente, giovani ed adolescenti.

Per questo occorre affrontare il problema sotto diversi profili, partendo da una adeguata e quanto più diffusa formazione ed informazione sulle diverse forme di dipendenza ma anche indirizzando i giovani allo sport come mezzo di contrasto e scelta di vita sana.

Per maggiori informazioni scrivi a [email protected] o visita il sito www.noalladroga.it.