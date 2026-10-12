Una rosa bianca per Cuba



Curata da due donne venete, esce in Italia la traduzione di “Medicina guevariana” di Anselma Betancourt Pulsan

C’è un’immagine che racconta meglio di qualsiasi discorso la fragilità del momento cubano: interi quartieri dell’Avanaimmersi nel buio, ventilatori spenti nel pieno del caldo tropicale, persone sedute sui marciapiedi aspettando il ritorno dell’elettricità, mentre i telefoni cellulari diventano torce improvvisate e l’unico rumore costante è quello dei generatori degli hotel destinati ai turisti stranieri.

In questa drammatica congiuntura esce “Coltivo una rosa bianca – medici cubani nel mondo” Edizioni Punto Rosso, Milano, traduzione di “Medicina guevariana” di Anselma Betancourt Pulsan.

Questo piccolo libro, pubblicato a Cuba nel 2022, documenta uno degli ideali costitutivi di Cuba Rivoluzionaria:Educazione e Salute per tutti. “Il personale medico che va dovunque per salvare vite, anche a rischio di perdere la propria, è l’esempio più grande di solidarietà che può offrire l’essere umano, soprattutto quando non è mosso da nessun interesse economico. (Fidel Casto Ruiz).

A dare concretezza a quest’utopia è stata fin dall’anno 1999 l’istituzione in Cuba della Scuola Latino-americana di Medicina (ELAM), i cui studenti provengono da più di 120 paesi, principalmente da aree rurali e fasce a basso reddito dei Paesi latinoamericani, caraibici e africani, e la cui frequenza è gratuita.

L’idea dell’autrice è molto semplice, ma preziosa: chiedere ad alcuni dei Medici Internazionalisti (professionisti che hanno collaborato e collaborano in progetti di Salute in Africa, America Latina, Asia, Europa) una sintesi della propria esperienza sul campo.

Questo libro offre una panoramica inedita e sorprendente della diffusione nel mondo della medicina guevariana; raccoglie racconti molto personali, originali ed emozionanti, di medici chirurghi, specialisti, infermieri ed infermiere, e delle loro missioni di sostegno e di servizio gratuito in zone del mondo devastate dalla miseria, l’ingiustizia sociale, il dissesto ecologico.

Leggendo questi racconti pare di essere trasportati davvero in un altro mondo, abissalmente lontano dalla realtà consumistica ed individualista che pervade la logica occidentale del profitto ad ogni costo. Questi uomini e queste donne ci parlano di gratuità, di presenza, di tempo e professionalità messi al servizio degli altri senza alcun tornaconto, semplicemente perché ce n’è bisogno.

Si esce dalla lettura di questo piccolo libro con animo leggero e il profumo della rosa che dà il titolo alla traduzione (tratta da una celeberrima poesia del poeta Josè Martì) ci parla di speranza, di impegno, di solidarietà, di un altro modo di stare al mondo e nel mondo, davvero possibile.

A tutt’oggi la presentazione del libro è in programma il 10 novembre p.v. alle ore 15 presso l’Oratorio NOI in via Graziati a Quinto; il 27 novembre alle ore 18 presso la Libreria Universitaria San Leonardo di Treviso in piazza Santa Maria dei Battuti; l’11 maggio 2027 alle ore 16.30 presso la Sala Guadagnin in Piazza Rinaldi a Treviso, ospiti dell’Università Popolare Auser di Treviso.

NOTA La traduzione italiana nasce dall’incontro di Maria Gabriela Sartori, psicologa e psicoterapeuta italo-argentina e Silvia Battistella, ex insegnante, counsellor, autrice e formatrice.

I costi della pubblicazione sono stati sostenuti dall’Associazione Italia-Cuba; tutti i proventi della vendita del libro saranno devoluti all’emergenza cubana.

Per informazioni, per pre-acquistare il libro o per organizzare una presentazione scrivere a [email protected] o a [email protected]

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