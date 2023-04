Una rosa al traguardo per la corsa della solidarietà a Bibione

Domenica 16 aprile va in scena la quarta edizione della manifestazione podistica dedicata alle donne, ma aperta anche agli uomini. Partenza alle 9.30 da Piazza Marcello d’Olivo. Gli organizzatori: “Puntiamo a mille iscritti”. Il sindaco Laura Giorgi: “Importante volano promozionale per la città”. Una rosa al traguardo per tutte le partecipanti. Ricavato a sostegno delle attività della LILT di Udine.

LIGNANO SABBIADORO – Una rosa, al traguardo, per tutte le partecipanti alla mattinata di sport e solidarietà che domenica 16 aprile si svilupperà nel cuore di Lignano Sabbiadoro, tra lungomare e centro cittadino.

Il conto alla rovescia per la quarta edizione della Corsa delle Rose è ormai iniziato. Gli organizzatori – il Running Team Conegliano in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Onlus Lignano in Fiore, Lignano Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village – l’hanno pensata come una corsa dedicata alle donne, ma la partecipazione sarà come sempre aperta anche agli uomini.

“Ringraziamo la società Lignano Pineta, e in particolare il presidente Giorgio Ardito, che anche quest’anno rinnova l’omaggio della rosa a tutte le partecipanti, l’amministrazione comunale e gli altri partner che sostengono la manifestazione – commenta Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano -. Abbiamo superato i 600 iscritti, in larga parte donne, e puntiamo a raggiungere quota mille. Il bel tempo, in arrivo nel weekend, ci darà una mano”.

“La ‘Corsa delle Rose’ – aggiunge il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi – è uno di quegli eventi sportivi di richiamo che da alcuni anni caratterizzano i cosiddetti periodi di fuori stagione e che rientrano nel programma ‘Lignano non si ferma’. È una manifestazione di grande partecipazione, molto ben organizzata e per la nostra Città rappresenta un importante volano promozionale. Ad ogni edizione e siamo già alla quarta, sono centinaia le donne iscritte a questa gara, dedicata all’universo femminile e non solo, capace di veicolare un doppio messaggio di solidarietà e di prevenzione, dal momento che il ricavato è tutto a sostegno dell’attività della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori”.

La Corsa delle Rose prevede due percorsi, di 5 e 9 chilometri, che scatteranno da piazza Marcello d’Olivo, a Lignano Pineta, e andranno a toccare molti dei luoghi più caratteristici della rinomata località turistica friulana. La partenza sarà alle 9.30. Non sarà una gara, ciascun partecipante potrà interpretare la Corsa delle Rose a proprio piacimento: correndo, camminando, dedicandosi al Nordic Walking o al Fit Walking. Ad arricchire la mattinata anche la musica e la simpatia di Michele Patatti Dj. I tre gruppi più numerosi saranno premiati con ceste di prodotti tipici offerte dalla braceria-enoteca Carbòn Neri.

Sarà l’occasione per trascorrere una domenica di divertimento e spensieratezza, andando alla scoperta dei luoghi più tipici e suggestivi di Lignano Sabbiadoro. Ma la Corsa delle Rose rappresenta anche una significativa occasione di solidarietà: il ricavato dell’evento, una volta sottratti i costi organizzativi, andrà infatti a sostenere l’attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla LILT di Udine.

Le iscrizioni saranno possibili anche nel weekend: la segreteria dell’evento, in piazza Marcello d’Olivo, sarà infatti aperta anche sabato pomeriggio (dalle 14.30 alle 19.30) e domenica mattina (dalle 7.30 alle 9.20). Il costo? Appena 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini con meno di 8 anni. L’iscrizione dà anche diritto alla bellissima t-shirt ufficiale dell’evento e ad una sacca sportiva. Mentre il Tenda Bar di Lignano Pineta, tramite un voucher inserito nel kit di partecipazione, offrirà a tutti i partecipanti una birra o un’altra bevanda. Appuntamento a domenica 16 aprile. Come sempre, vince chi c’è.

