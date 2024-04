Una nuova pista ciclo-pedonale a Zerman

Approvato il progetto della nuova pista ciclo-pedonale a Zerman: collegherà la chiesa, il cimitero e Via Malombra

ZERMAN – Nella seduta del Consiglio Comunale di due giorni fa, giovedì 4 aprile, è stato ufficialmente approvato il progetto per la realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale di collegamento tra la chiesa, il cimitero e Via Malombra a Zerman di Mogliano Veneto.

Si tratta di un’opera attesa da molto tempo, soprattutto considerato il tratto di strada che interseca la SP64 con Via Malombra, dove in passato si sono verificati alcuni tragici incidenti mortali. La realizzazione del nuovo percorso risponde quindi ad una necessità urgente di mettere in sicurezza un buon tratto di strada oggi stretto e pericoloso, a beneficio di tutti gli utenti della strada.

La pista ciclo-pedonale che verrà realizzata si comporrà di un primo tratto (sul quale sarà applicata la tecnica street print per garantire maggiore aderenza e sicurezza), seguito da un attraversamento e proseguirà lungo il bordo del campo da golf, fino a raggiungere il capitello situato all’intersezione con Via Malombra.

Con questa realizzazione si mette in sicurezza un tratto estremamente pericoloso della SP64, consentendo ai residenti di Zerman di muoversi in bicicletta in modo più sicuro verso il centro della frazione e altresì verso la ciclabile di Via Schiavonia, che conduce fino al “Girasile” nel Comune di Casale sul Sile. Via Malombra sarà così parte integrante di uno degli itinerari ciclabili più suggestivi segnalati dalla Provincia di Treviso, promuovendo il turismo sostenibile e la mobilità dolce.

L’opera, il cui quadro economico ammonta a 700mila euro, beneficia di un contributo regionale di 315mila euro.

I lavori, su progetto redatto dallo Studio Logit Engineering, saranno appaltati entro il 26 ottobre 2024 e inizieranno entro la fine dell’anno, rappresentando un importante investimento per la sicurezza e il benessere della comunità moglianese.