Una nube di fumo ha raggiunto Treviso: bambini a casa e limitate le attività all’aperto

Due vasti incendi boschivi in località Fortogna e Soffranco a Longarone sono divampati nella serata di mercoledì 23 marzo. Un’imponente nube di fumo che, giovedì mattina, ha raggiunto anche la provincia di Treviso portando un forte odore di bruciato nell’aria. Ulss 2 e Arpav raccomandano per oggi di limitare al minimo le attività all’aperto specie per i bambini e di tenere le finestre chiuse.

immagine in evidenza: la nube di fumo che ha raggiunto la Marca (Credits: BreezoMeter)