Una monovolume per Auser Polaris, grazie alla sinergia tra Comune di Silea, imprese e Cooperativa Astra

Un Dacia Jogger 7 posti è stato consegnato ieri giovedì 16 febbraio al Parco dei Moreri di Silea, servirà per potenziare il trasporto sociale nel territorio comunale.

SILEA – Un nuovo mezzo di trasporto per Auser Polaris, grazie al quale verrà potenziato il servizio di trasporto sociale: la consegna all’associazione è avvenuta ieri, giovedì 16 febbraio, al Parco dei Moreri di Silea ed è stata possibile grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale di Silea, Cooperativa Astra e numerose imprese del territorio unite nel progetto “Solidarietà in Movimento” per Auser Polaris.

Il Dacia Jogger 7 posti nuovo, è stato fornito con comodato d’uso gratuito di 4 anni, durante i quali le spese relative alla circolazione e alla gestione (bolli, assicurazione RCA, assicurazione Kasko, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e cambi gomme), verranno sostenute dal progetto “Solidarietà in Movimento” in modo che in capo all’Associazione rimangano solo le spese legate al carburante (e la disponibilità dei volontari che guideranno il mezzo stesso).

Sulla carrozzeria del mezzo sono esposti i loghi delle imprese che hanno consentito la realizzazione del progetto: Gioiosa Arredamenti, Treviso SK (Sushiko), Le Selle di Ceccotto (Mary’s Garden), Bebi Birre e bontà italiane (Birrificio Trevigiano), Ca.Re.Di. Srl, Cuppone Srl, Prosoft Srl, Obiettivo Salute & Sicurezza Srl, Goppion Caffè Spa, Lineadent Snc, Nuova di marca di Favaro Mario, Farmacia del Sile delle Dottoresse Lopresto, Naso e Rosarno, Beni Immobiliare Srl, Salumificio Da Pian, Model P Srl, ASD New Evolution Gym, Impresa Funebre Trevisin Roncade Srl, C.A.M. Costruzioni Srl (Lube Store Treviso), Nuova Carrozzeria Veneta snc, La Melograno Srl, Seven Colors Srl, Gobbo Malvina Srl, Fly Srl, A&S Soluzioni Immobiliari (Arte di Abitare), Tronchin Auto Srl, Hogne & Platz Design sas, Fratelli Moro, Comas SpA, BM Arredamenti.

Il coordinamento del progetto è stato di Astra, storica società impegnata nel settore della mobilità e del trasporto delle persone svantaggiate presieduta da Renato Fabbri e attiva da quindici anni, con più di 160 collaborazioni con Comuni e Associazioni.

“Grazie al supporto e al sostegno delle imprese del territorio che credono nello sviluppo di una comunità solidale ed inclusiva, – spiega l’assessore alle politiche sociali del Comune di Silea Francesco Biasin – possiamo da oggi garantire una risposta più capillare ai molteplici bisogni e necessità dei cittadini. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti in questo progetto, che ha dato vita ad una mobilitazione trasversale che, ancora una volta, dimostra la solidarietà di cui è capace la comunità di Silea”.