Una domenica tra gli alberi all’Orto Botanico di Padova

Domenica 27 agosto l’Orto botanico di Padova propone una giornata speciale dedicata agli alberi, per scoprire da vicino i segreti di questi giganti del mondo vegetale capaci di assorbire anidride carbonica, proteggere il suolo dall’erosione, offrire riparo a numerose specie animali e vegetali, mitigare addirittura l’inquinamento acustico. Conoscerli e prendersene cura è fondamentale per la nostra sopravvivenza.

Per entrare meglio nello spirito della giornata, ecco il video dedicato all’albero più vecchio dell’Orto (1680), il Platano orientale.

PADOVA – Alle 10.30 la scrittrice e illustratrice Arianna Papini presenta il suo libro Prima di tagliare un albero (Camelozampa), un appassionato canto in difesa di ogni singolo albero, un invito a non dimenticare che gli alberi sono un rifugio per noi e per gli animali, la voce del vento, l’ombrello delle pecore… Sono i nostri ricordi più dolci, e soprattutto sono il nostro respiro e il nostro futuro. Un volume di grande impatto visivo che evoca memorie e sensazioni intime e invita soprattutto – ma non solo – i più piccoli a rispettare la natura che ci circonda.

La presentazione del libro è accompagnata da un laboratorio creativo a cura dell’autrice, rivolto a persone di tutte le età. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso all’Orto botanico ed è garantito anche in caso di maltempo.

Il libro è in vendita nel bookshop dal 27 agosto; al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie.

Prenotazione obbligatoria al link: https://www.ortobotanicopd.it/it/prima-di-tagliare-un-albero-rdn-2023

Dalle cime alle chiome

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, si svolge a ciclo continuo l’attività Dalle cime alle chiome. Com’è possibile potare alberi ad alto fusto? Quali manovre sono necessarie al lavoro? A queste e ad altre domande risponderanno gli arboricoltori professionisti della Dino Arbori che saranno a disposizione del pubblico per illustrare gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi utilizzati nel Tree Climbing – un insieme di tecniche di lavoro che permette di accedere alla chioma dell’albero e muoversi in sicurezza da un ramo all’altro – offrendo una dimostrazione pratica sulle chiome degli alberi davanti al Giardino della biodiversità.

L’attività, disponibile continuativamente dalle 10-13 e dalle 14-18.30, è compresa nel biglietto d’ingresso. Non è richiesta la prenotazione.

Alberi! 30+1 frammenti di storia d’Italia

A completare il viaggio nel mondo degli alberi la mostra Alberi! 30+1 frammenti di storia d’Italia, con le illustrazioni di Guido Scarabottolo e i racconti di Annalisa Metta, Giovanni Morelli e Daniele Zovi: un percorso espositivo di 30 (+1) tappe tra alberi della nostra penisola e altri che arrivano da molto lontano, vere e proprie meraviglie della natura che raccontano di esplorazioni, commerci, progetti politici, sogni imperiali. Alberi che parlano di chi eravamo e di chi siamo diventati e che potrebbero aprire qualche prospettiva sul Paese che vorremmo abitare.

Tutti gli appuntamenti sono compresi nel biglietto d’ingresso.