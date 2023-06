Una domenica alla scoperta di Bentivoglio, Casalecchio di Reno e Vergato

Il Grand Tour di Emil Banca propone 5 domeniche tra maggio e novembre vocate alle particolarità dell’Emilia-Romagna attraverso percorsi turistici sostenibili e attenti prima di tutto al patrimonio culturale e naturalistico che incontriamo nella vita di tutti i giorni, ma che spesso non abbiamo il tempo di conoscere e apprezzare.

Dopo la prima tappa (domenica 21 maggio) con visite guidate nei Comuni di Sassuolo, Guastalla e Canossa, prosegue l’11ª edizione del Grand Tour di Emil Banca con un programma ricco di iniziative per conoscere e apprezzare la varietà del territorio emiliano.

La seconda tappa arriva domenica 18 giugno in provincia di Bologna, con visite guidate ai luoghi storici, alle oasi naturalistiche, percorsi dedicati ai più piccoli e laboratori per conoscere i segreti delle sfogline. Bentivoglio, Casalecchio di Reno e Vergato sono le località, tra pianura e Appennino, che propone la seconda tappa del Grand Tour con percorsi per tutti i tipi di visitatori.

Le attività, le visite guidate e i laboratori sono aperti a tutti su prenotazione e fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.emilbancatour.it o rivolgersi alla segreteria organizzativa, Laboratorio delle Idee, telefonando al numero 051 273861 (lun-ven 9.00 -13.00 e 14.00-18.00).



Bentivoglio

Per gli appassionati della storia che caratterizza i centri emiliani, è possibile visitare le splendide sale e il giardino del Castello di Bentivoglio, costruito alla fine del ‘400 dalla nobile casata bolognese, scoprire l’antico Mulino Pizzardi risalente al 1300 con le sue stalle, botteghe e osterie che ospitavano varie attività e il Palazzo Rosso, meravigliosa costruzione affacciata sul Navile, forse uno dei più noti esempi della stagione Liberty bolognese; semplice ed elegante riassume in sé i caratteri locali ed internazionali dell’arte sviluppatasi in Europa a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Per chi ama immergersi nella natura, la visita guidata all’ oasi naturalistica dell’Ex Risaia di Bentivoglio, conosciuta anche con il nome di Oasi La Rizza offre la possibilità di incontrare paesaggi lagunari e foreste di pianura tra alberi e canneti dove avvistare molte specie di uccelli, come le cicogne bianche, le oche selvatiche, le anatre e i trampolieri.



Casalecchio di Reno

La Chiusa è un’imponente opera di ingegneria idraulica riconosciuta come Patrimonio dell’Unesco che sarà illustrata da una guida d’eccezione, l’ingegner Andrea Papetti Ceroni, autore del libro “Quando i bolognesi avevano un Lido a Casalecchio di Reno”.

La visita allo splendido Palazzo Boschi-Rivani-Garagnani, costruito tra XVII e XVIII secolo, oggi diventato la Casa Museo Nena, offre la straordinaria opportunità di entrare in un’atmosfera di altri tempi, tra saloni affrescati, raffinati arredi, quadri e ceramiche, conservati con grande cura.

Dedicata ai più piccoli, è invece la visita al parco della Casa Museo, che comprende un percorso interattivo nel magico bosco della villa raccontato attraverso le tante fiabe che si svolgono nei boschi, uno spettacolo per i bimbi e un laboratorio.



Vergato

Tra arte e natura anche la visita a Vergato, vivace paese dell’Appennino bolognese dove si trova la Pieve romanica di San Pietro di Roffeno, una delle più antiche della zona, circondata dal vecchio borgo che conserva ancora la torre di guardia, uno degli angoli più suggestivi della montagna bolognese.

La visita guidata all’ O.A.S.I. – Opificio Artistico Silvestre Ideale, propone un luogo unico, pensato per conoscere il territorio attraverso percorsi artistici, incontri, laboratori, realizzati all’aperto per vivere esperienze culturali a contatto con la natura.

Ai più piccoli è dedicata la visita al parco incantato “la Birichinaia” dove prendono vita alcune tra le fiabe più conosciute e amate da tutti, grazie alle sagome che si trovano all’interno del parco, dipinte da artisti del territorio. Un luogo fiabesco, che in occasione di Grand Tour, ospiterà uno spettacolo di magia, tanti giochi di intrattenimento e una speciale merenda.



Buone notizie dall’Emilia

La sostenibilità anche nel 2023 è al centro del Grand Tour di Emil Banca, che con “Buone notizie dall’Emila” intende valorizzare le tante realtà virtuose del territorio impegnate in azioni sociali o ambientali. Quest’anno i riflettori sono puntati sulla Cooperativa Sociale Anima di San Marino di Bentivoglio, un laboratorio di pasta fresca dove i visitatori potranno imparare i segreti delle sfogline.

La cooperativa Sociale Anima ha come finalità l’inserimento al lavoro di persone diversamente abili. Sede della Cooperativa è la Locanda Smeraldi, gestita dai ragazzi di Anima, dove si possono gustare prodotti freschi e fatti in casa della tradizione emiliana nel meraviglioso contesto del parco del Museo della civiltà contadina.



Il Grand Tour di Emil Banca prosegue…

Il Grand Tour di Emil Banca 2023 prosegue con altre tre domeniche vocate alle particolarità dell’Emilia-Romagna attraverso percorsi turistici sostenibili e attenti prima di tutto al patrimonio culturale e naturalistico che incontriamo nella vita di tutti i giorni, ma che spesso non abbiamo il tempo di conoscere e apprezzare. In particolare:

• il 17 settembre a Piacenza città e provincia;

• il 15 ottobre a Ferrara città e provincia;

• il 12 novembre a Parma città e provincia.