Un viaggio romantico con Schubert nel parco dell’abbazia di Monastier

La rassegna “Abbazie in Festival” continua a incantare con serate di musica e teatro in luoghi storici

MONASTIER (TV) – Giovedì 4 luglio, alle ore 20:45, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso, si terrà il concerto “Il romantico viandante: un viaggio con Schubert nel verde antico“. Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella musica del grande compositore romantico Franz Schubert, circondato dall’atmosfera storica dell’abbazia immersa nel verde.

Protagonisti della serata

Il concerto vedrà come protagonista un pianoforte gran coda, suonato dal talentuoso Giacomo Menegardi, vincitore del prestigioso Premio Venezia 2023. Ad accompagnarlo, il violino di Giada Visentin e il violoncello di Riccardo Baldizzi. Il programma include l’esecuzione del Trio schubertiano nell’op.100, noto per la sua complessità esecutiva, che sarà uno dei rari momenti in cui il pubblico potrà ascoltarlo dal vivo.

Performance e atmosfera

Ad aprire la serata, le danzatrici Francesca Battista, Elisa Parutto e Francesca Zaja offriranno momenti coreutici inclusivi. L’attore Luca Zanetti, nel ruolo del giovane romantico viandante, sarà il filo conduttore tra l’arte e il sogno, rendendo l’evento ancora più suggestivo.

Tutti gli spettacoli del festival sono ad ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento posti, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a queste serate speciali.

Prossimi appuntamenti del Festival

La rassegna “Abbazie in Festival” prosegue con ulteriori appuntamenti:

Giovedì 11 luglio, alle 20:45, presso il giardino spazio culturale Margherita Hack di Monastier di Treviso, andrà in scena “ MISS SCESPIR: la vera storia di mister William Shakespeare raccontata dalla moglie di lui “.

“. Giovedì 18 luglio, alle 20:45, all’Abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia, si terrà lo spettacolo “Libera, storia di un viaggio”.

Supporto e organizzazione

“Abbazie in Festival” è sostenuta dalla collaborazione dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto, insieme al main sponsor Arper Spa. L’organizzazione generale è curata dalla Fondazione Efesto, un ente dedicato alla cultura inclusiva.