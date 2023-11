Un viaggio dove la terra pulsa: il Piano del Sale, dove l’oro è bianco

Prosegue la rubrica “Arte, Cultura, Storia e Archeologia” curata da Carlo Franchini. Un viaggio alla scoperta delle bellezze, delle curiosità, del fascino dell’Italia e del mondo, di ieri e di oggi.

Testi, foto e video di Carlo Franchini

Facendo parte dei pochi viaggiatori che, sin dagli anni Sessanta, hanno avuto la fortuna di percorrere la depressione dancala anche nelle sue parti più impervie e difficili, custodisco impressa, nello spirito e nella mente, l’immagine indelebile di questa regione magica. Sì, magica… magica perché è una terra che trema, che vive, alimentata dal fuoco dei vulcani, dalle esplosioni dei geyser, dagli intensi terremoti che trasformano continuamente il paesaggio. Magica perché è un brandello di continente che si incunea sotto il livello del mare, dove, per i geologi, è come camminare sul fondo di un oceano. Più di 2 milioni di anni fa, infatti, le terre dancale, situate nella parte più settentrionale della Rift Valley Africana[1], erano interamente sommerse dal mare. Successivamente, nel corso dei millenni, i movimenti tettonici e le frequenti eruzioni vulcaniche provocarono un vero e proprio sconvolgimento di carattere geologico che portò progressivamente ad isolare la Dancalia dal mare. Iniziò allora il lento processo di evaporazione delle acque rimaste “intrappolate” sulla terra ferma. I geologi ritengono che questo fenomeno, insieme a quello inverso, ovvero della reimmersione della Dancalia, si sia verificato diverse volte nel corso del Pleistocene (ca. 1,8 milioni-10.000 anni fa) a causa dei forti cambiamenti climatici che generarono considerevoli fluttuazioni del livello del mare, dando così origine all’odierno Piano del Sale.

Una distesa di sale, appunto, localizzata ad una altitudine di 120 metri sotto il livello del mare, lunga circa 200 chilometri e spessa 3. Questa intensa attività geologica continua ancora oggi. Frequenti sono le eruzioni vulcaniche, le spaccature della crosta terrestre, visibili anche agli occhi di un profano, l’attività geotermica e geyseriana della zona di Dallol.[2] È, dunque, tuttora in atto un processo che nel corso delle prossime centinaia di migliaia di anni porterà a sommergere nuovamente la Dancalia, che tornerà ad essere “fondo del mare” e a staccare progressivamente il Corno d’Africa dal resto del continente. Nascerà così una nuova isola, molto più grande del Madagascar.

La Dancalia è, dunque, una terra aspra, caratterizzata da interminabili banchi di lava, testimoni di antichissimi ma anche recenti fenomeni eruttivi; una terra abitata da popolazioni straordinarie, che con tenacia e determinazione hanno sviluppato strategie di adattamento per sopravvivere in un contesto ambientale duro ed affascinante insieme.

Lasciato il nostro campo con i fuoristrada, ci dirigiamo verso Assalè sfrecciando sul Piano del Sale, illuminati dalla fantastica luce del mattino accompagnati dalle preziose guide Abi Baker e Ghebre. Bisogna fare attenzione guidando perché alle distese di sale indurito, dove è possibile procedere a velocità sostenuta, si alternano lunghi tratti insidiosi di sale fradicio, nei quali i veicoli non condotti da mano accorta affondano imponendo estenuanti operazioni di recupero. I nostri autisti, abilissimi e prudenti, ci consentono di assaporare l’ebbrezza di procedere spediti su questo piano. In lontananza, come in un miraggio, si intravedono figure di uomini ed animali che si muovono lungo la distesa bianca. Qualche chilometro di marcia e siamo ad Assalè, che significa “Monte Rosso”. È un rialzo salino impregnato di zolfo che sorge non lontano dall’impareggiabile scenario di Dallol. È qui che operano i tagliatori di sale, i Dancali Dahimela: ne traggono astroni di varia grandezza dai quali poi foggiano dei parallelepipedi, gli amoliè, rifornendo così del prezioso prodotto vaste regioni dell’Etiopia lontane dal mare.

Parcheggiamo i fuoristrada a ridosso della miniera che raggiungiamo dopo pochi metri. Il GPS segna -125 metri. Fa caldo, un caldo infernale, che ci costringe a bere di continuo. Al sole la temperatura credo superi di gran lunga i 50 gradi! Ogni tanto soffia un po’ di vento… un vento bollente! La luce è fortissima, abbagliante e mi costringe a tenere sempre gli occhiali. L’attività intorno a noi è frenetica: ovunque è un via vai di persone, cammelli e asini. Alcuni uomini si incitano l’un l’altro nel sollevare i grossi blocchi, altri caricano i cammelli e i muli del prezioso minerale, altri si riposano all’ombra di piccoli ripari realizzati con lastre di sale. Mi viene da pensare ai ripari che vidi fare dagli Eschimesi in un contesto ben diverso da questo, ma legato da un filo conduttore comune: la sopravvivenza dell’uomo. … «E presso quelle genti si erano fatti rifugi con grossi blocchi di sale per difendersi dalle ore più torride. Assai simili questi a quelli che l’eschimese costruisce con pezzi di ghiaccio. Gli estremi si toccano. L’uomo polare e l’uomo dell’equatore, fin nella forma e tecnica della dimora, applicano concetti simili, per lottare contro il minimo e il massimo che il termometro, ove vita d’uomo sia ancora concessa, registri. Così l’uno a difendersi dalle più basse temperature sotto zero, l’altro dalle più alte le quali raggiunsero, per nostra osservazione, fino i 76 gradi centigradi…»[3]. Una similitudine con i ghiacci dell’estremo nord resa ancora più reale in alcuni periodi dell’anno, durante i quali il Piano del Sale è coperto da un velo d’acqua che rende il suolo di un colore bianco accecante molto simile al ghiaccio. … «In questo periodo di massima aridità il piano salato presenta il suo vero aspetto. Un mare congelato, il pack dei mari polari, al quale fan capo cento, mille torrenti congelati essi pure. Questa è la visione che se ne ha da lontano, ma quanto è più mirabile la sua struttura osservata da vicino! Quelli che sembrano torrenti o solchi di ghiaccio confluenti alla maggiore distesa candida, sono i solchi, gli anfratti, i canali aperti dalle acque nella parte consistente del suolo…»[4].

In questo punto la crosta di sale supera un metro di spessore. Poco oltre c’è uno strato di sale fangoso ed umido, poi nuovamente quello più asciutto e compatto. Una risorsa fondamentale per l’uomo, la cui scoperta è legata ad una interessante leggenda secondo la quale essa sarebbe avvenuta nell’Enderta, attualmente inclusa nella regione del Tigray, al tempo in cui Gondar era la capitale dell’Etiopia. Si narra, infatti, che un giorno un mercante tigrino perse uno dei suoi cammelli. Dopo un’affannosa ricerca ritrovò l’animale in una regione completamente desolata. Il cammello fu riportato indietro, ma nei giorni successivi si allontanava per raggiungere lo stesso posto. Incuriosito, il mercante seguì il cammello di nascosto e così notò che l’animale, giunto sul luogo, leccava con avidità una bianchissima roccia sul terreno desolato. Lo imitò e scoprì che la roccia aveva davvero un sapore particolare. Emozionato, decise di portare un pezzo della roccia così saporita in omaggio al re. Poiché era difficoltoso essere ricevuti a corte, fece in modo di avvicinare il cuoco del sovrano. Il cuoco, analizzata la roccia, invece che aggiungerla alla salsa che stava preparando, la sciolse nel tej, una bevanda locale alcolica, che assunse così un pessimo sapore. Questo fece letteralmente infuriare il re che ordinò di imprigionare il mercante. Dopo un po’ di tempo, il cuoco provò nuovamente ad utilizzare quella strana roccia bianca. Questa volta, però, la mescolò al sugo che divenne tanto gustoso da indurre il re a chiedere cosa fosse stato aggiunto alle pietanze tanto da renderle tanto buone. Quando fu a conoscenza della storia, il sovrano ordinò di liberare e ricompensare il mercante per l’eccezionale scoperta. Da allora il sale venne raccolto ed utilizzato quotidianamente su larga scala in tutta l’Etiopia[5].

Leggenda a parte, l’attività di raccolta del sale sembra risalire a tempi più antichi. Ne abbiamo, infatti, una prima testimonianza già negli scritti di Cosma Indicopleuste, un mercante siriaco che nel VI secolo d.C. visitò la sponda africana del Mar Rosso e narrò, per notizie avutene, di carovane cariche di pezzi di sale che, da una miniera lontana dalla costa, risalivano verso l’altopiano spingendosi fino alla regione del Nilo. In epoca più recente ne parlarono i Gesuiti portoghesi, missionari in Etiopia durante il ‘600 e, in particolare, Manoel d’Almeida[6], che sottolineò la funzione economica dei blocchi salini impiegati in luogo di moneta. … «Di monete nel vero senso della parola non sonvi che talleri; l’oro coniato ha pochissimo corso e per gli scambi si usano oltre ai talleri le amulè di salgemma […] Il valore dell’amulè varia a seconda della distanza del mercato dal luogo ove esistono le cave di sale. […] Ad Adua un tallero vale da 40 a 45 amulè, ad Adigrat da 70 a 80 amulè, ad Atbi da 80 a 100 amulè…»[7]. Un uso protrattosi fino a tempi tutto sommato recenti, quando il sale è divenuto progressivamente una merce alla stregua delle altre, che si acquista con denaro. Non mancano però le occasioni in cui esso è scambiato con altri prodotti – in particolare burro, miele e cera – come ho avuto modo di constatare personalmente in diversi mercati del territorio etiopico.

In uno scenario che potrei definire dantesco, i tagliatori, con l’aiuto dei pali che sono stati portati sul posto, scavano febbrilmente nella superficie compatta. … «Nella sconfinata pianura rovente ed abbagliante i miseri tagliatori, quasi affatto nudi, appaiono come naufraghi lottanti con la furia delle onde…»[8]. Creano un solco più o meno circolare così da formare una lastra di sale che viene sollevata facendo leva coi pali stessi e quindi sezionata con le piccozze, godumà in lingua afar, mesdr per i Tigrini dell’altopiano. Le forme che ne ricavano sono quelle tradizionali: il tipico amoliè, notissimo in tutta l’Etiopia, che consiste in un parallelepipedo di circa 25-28 cm per 5 cm, del peso di un chilo. Meno frequenti sono gli abroita (mezzo amoliè), anch’essi con valore di moneta, e i ganfur (pari a tre amoliè), questi ultimi utilizzati solo per il consumo personale e per il bestiame. Il prodotto è smerciato nei giorni non lavorativi, durante i quali le saline danno vita ad altre scene tumultuose, animate da centinaia di uomini e migliaia di quadrupedi poiché non è raro che in un solo giorno vi affluiscano anche 1500 fra cammelli, muli ed asini, con relativi accompagnatori. Ogni animale reca foraggio per il proprio consumo, oltre a ghirbe d’acqua, farina, zucchero e tè per i tagliatori, che vengono in questo modo riforniti dell’indispensabile in una ridda di contrattazioni e di inevitabili liti.

Gli amoliè, una volta tagliati, sono avvolti in strisce di fibra vegetale (portate dalle carovane), un imballaggio tradizionale che rappresenta quasi un “marchio di origine”, quindi legati assieme in fasci di nove, di otto o di sei pezzi, a seconda che debbano essere caricati su cammelli, su muli o su asini. I carichi usuali sono costituiti da 33 fasci da nove amoliè per cammello (quasi tre quintali), 25 fasci da otto per il mulo e 25 da sei per gli asini, tenendo presente che per questi vengono scelti solo gli animali più robusti. Un tagliatore esperto e resistente può produrre in una giornata anche più di 200 amoliè, con un totale settimanale, per i tre giorni lavorativi, di circa 700 pezzi.

A giugno, col cessare della lavorazione, la distesa apparirà come “scorticata”, ma presto le alluvioni dall’altopiano colmeranno le fratture e spianeranno di nuovo la superficie finché la crosta salina, lucida e liscia, si riformerà ricostituendo il bianco ed abbacinante manto di bianchissimo sale.

Da qui le carovane partono lungo quella che è comunemente definita “la pista del sale” e che porta dalla depressione dancala all’altopiano. Oggi, però, molti cammelli fanno soltanto la spola fra Assalè e Berhale o Assobolè da dove moderni autocarri portano il minerale sull’altopiano.

Ci aggiriamo increduli fra gli instancabili lavoratori, i cammelli, gli asini e i lastroni di sale,assistendo, sotto un caldo torrido, a scene animatissime e piene di colore. Siamo da ore sotto il sole e continuiamo a bere incessantemente. La sudorazione è continua così come la voglia d’acqua! Come faranno questi uomini a sopportare tanta fatica e tanto caldo accontentandosi solo di poca acqua e tè? Un tagliatore fa cenno a mio figlio Luca di raggiungerlo e comincia a parlare con lui. Riesco a capire che gli sta spiegando come si prepara un amoliè. Davanti ai suoi occhi il dancalo utilizza con grande maestria la godumà (una piccola mazzetta) ed in pochi minuti prepara un pezzo che poi, con un sorriso, dona a Luca dicendo che così si ricorderà di lui! Un gesto semplice ma importante che, in un ambiente tanto duro e difficile, costituisce un atto di generosità e di simpatia di grande valenza! Un atto simbolico che dimostra di non avere confini ed è, o almeno dovrebbe essere, patrimonio di tutti gli uomini.

Da qui le lunghe carovane di cammelli prendono il cammino dirette sull’altipiano con il loro prezioso carico di sale che raggiungerà le zone più remote del paese.

Ci fermiamo ad ammirare l’incantevole tramonto che magicamente colora l’immenso Piano del Sale. Mi piacerebbe aspettare che il cielo si riempisse di stelle, ai tropici il passaggio dalla luce al buio è molto rapido, ma le guide ci chiedono di ripartire subito. È in arrivo una tempesta di sabbia che potrebbe farci perdere la pista per rientrare al campo. [9]

[1] La Dancalia è il punto di giunzione di tre grandi sistemi di fratture della crosta terrestre: il Mar Rosso, il Golfo di Aden e la Rift Valley Africana. Per Rift Valley Africana s’intende il complesso di grandi fratture della crosta terrestre che dal Mozambico giungono fino in Eritrea.

[2] NA: Il racconto di Dallol nel prossimo Capitolo 2.

[3] Nesbitt L., La Dancalia esplorata, cit. p. 457.

[4] Tancredi A. M., Nel Piano del Sale, cit. pp. 154-155.

[5] Ethiopia Observer, vol. 4, n. 5, Maggio 1975.

[6] Manoel d’Almeida, 1580-1646, missionario della Società di Gesù, nel 1622 fu alla corte dell’imperatore etiopico Susenyos. Successivamente esiliato a Fremona dall’imperatore Fasilidas, fu espulso dall’Etiopia nel 1632.

[7] G. Sapeto, Etiopia, Voghera 1880.

[8] Tancredi A. M., Nel Piano del Sale, cit. p. 168.

[9] Tratto da: “Etiopia Emozioni di Viaggio” di Carlo Franchini ed. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.