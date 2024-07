Un viaggio cinematografico a Casa Robegan

Il 24 luglio, Casa Robegan a Treviso ospiterà una serata dedicata a tre cortometraggi incentrati sul tema dell’acqua

TREVISO – La serie di eventi estivi, organizzata dal Premio Letterario Gambrinus Mazzotti e dalla Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta, in collaborazione con l’Associazione Sole Luna – un ponte tra culture, prosegue nel suggestivo giardino di Casa Robegan a Treviso. Questa rassegna, intitolata “Scrittori e registi in viaggio”, offre sei affascinanti tappe che combinano letteratura e cinema, presentando i libri vincitori nella sezione “Esplorazione – Viaggi” e una selezione di documentari scelti da festival internazionali.

Serata dedicata all’acqua: tre cortometraggi da scoprire

Mercoledì 24 luglio, alle ore 20.45, la rassegna continua con la proiezione di tre cortometraggi presentati in prestigiosi festival cinematografici come la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Locarno Film Festival e l’International Film Festival Rotterdam. Questi film ci porteranno attraverso tre continenti, esplorando il tema dell’acqua:

“Aqueronte” di Manuel Muñoz Rivas (Spagna, 2023, 26′) : Ambientato su un traghetto, il film segue viaggiatori che osservano silenziosamente il paesaggio e gli altri passeggeri.

: Ambientato su un traghetto, il film segue viaggiatori che osservano silenziosamente il paesaggio e gli altri passeggeri. “Sea Salt” di Leila Basma (Repubblica Ceca/Libano, 2023, 19′) : Racconta la storia di una giovane ragazza libanese che riflette sul futuro, tra il desiderio di partire o restare.

: Racconta la storia di una giovane ragazza libanese che riflette sul futuro, tra il desiderio di partire o restare. “Solo la luna comprenderà” di Kim Torres (Costa Rica/USA, 2023, 18′): Una visione poetica e onirica di Manzanillo, dove una luna magica appare e le linee temporali si intrecciano in una città stagnante.

Francesco Montagner, regista e curatore della rassegna, interverrà durante la serata per discutere l’importanza del cortometraggio come forma d’arte espressiva e libera.

Prossimi appuntamenti

Il prossimo incontro con gli scrittori si terrà mercoledì 4 settembre, con Carlo Pizzati e il suo libro “La tigre e il drone. Il continente indiano tra divinità e robot, rivoluzioni e crisi climatiche”, vincitore del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti 2021 nella sezione “Esplorazione – Viaggi”.

Per quanto riguarda il cinema, mercoledì 11 settembre verrà proiettato “Mother Lode” di Matteo Tortone (Francia/Italia/Svizzera, 2021, 86’).

Tutti gli eventi si terranno nel giardino di Casa Robegan alle ore 20.45 con ingresso libero e senza necessità di prenotazione. In caso di pioggia, gli incontri si svolgeranno all’interno della stessa Casa Robegan.

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito della Fondazione Giuseppe Mazzotti

Crediti fotografici: wikipedia