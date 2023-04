Un tuffo nel Mediterraneo: E.ON e Verdeacqua insieme per la biodiversità

Un ciclo di webinar a tema Energy4Blue per conoscere la ricchezza del nostro mare e comprendere il legame con le nostre vite e il futuro di tutti.

Per proteggere il benessere del Pianeta e delle generazioni di domani, impegno racchiuso nell’ambizione #MakeItalyGreen di E.ON, è fondamentale tutelare e prenderci cura del mare, salvaguardando al contempo una delle più grandi riserve di ossigeno che abbiamo a disposizione.

Per diffondere una cultura del consumo responsabile che tenga in considerazione l’importanza della salute del mare, E.ON, uno dei principali operatori energetici del Paese, e Verdeacqua – Istituto per gli Studi sul mare hanno dato vita ai webinar

Energy4Blue, una serie di incontri online, aperti al pubblico per scoprire le ricchezze del nostro mare e stimolare all’azione volta a difenderne la biodiversità e potenzialità.

Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con il team di biologi specializzati di Verdeacqua con l’obiettivo di fa comprendere ai partecipanti il legame tra il mare e le nostre vite, in vista dell’estate, anche grazie a contenuti foto e video dedicati.

“Il Mediterraneo rappresenta uno degli ecosistemi più delicati e, al contempo, ricco di specie marine che abbiamo. Per limitare le conseguenze dei cambiamenti climatici su questa ricchezza, è necessario fare conoscere a tutti le risorse che accoglie per proteggerla” ha dichiarato Mauro Biraghi, Corporate e Marketing Communications Director di E.ON Energia “In linea con la nostra missione di tutelare l’ecosistema marino e i valori di Energy4Blue, abbiamo quindi avviato con Verdeacqua questo ciclo di webinar per stimolare la sensibilità di tutti verso un futuro più sostenibile”.

“Crediamo da sempre che per fare divulgazione scientifica ed educazione ambientale, con grande aderenza all’attualità, con confronto costante col mondo della ricerca scientifica, la regola aurea sia educare alla complessità. Una corretta informazione è la base di qualsiasi processo educativo, e nel nostro caso deve necessariamente partire dal principio base per cui gli ecosistemi funzionano proprio perché sono complessi. Nella complessità risiede la resilienza e se vogliamo farne parte dobbiamo essere la soluzione e non il problema”, ha aggiunto Emilio Mancuso, biologo di Verdeacqua.

Il ciclo di webinar ha preso il via il 4 aprile con un primo incontro curato da Emilio Mancuso, biologo marino e presidente di Verdeacqua, con un focus sul rapporto delle persone con gli ecosistemi marini. Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 19 aprile: Marina Costa, ricercatrice sui mammiferi marini presso l’Istituto Tethys onlus e tecnologa dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei cetacei del Mediterraneo.

Lunedì 15 maggio Micol Montagna, biologa marina e coordinatrice di TurtleWatch Egypt 2.0, progetto per lo studio e il monitoraggio delle tartarughe marine del Mar Rosso egiziano, racconterà come queste creature siano protagoniste di storie e leggende e il loro rapporto con l’uomo.

All’incontro del 15 maggio, inoltre, prenderà parte Monica Blasi, biologa marina e Presidente di Filicudi Wildlife Conservation per raccontare le attività e le azioni portate avanti in collaborazione con E.ON presso il Pronto Soccorso per le tartarughe marine.

Sempre nell’ambito di Energy4Blue, insieme a Filicudi Wildlife Conservation, E.ON ha contribuito al progetto “Capo D’Eolo”, che ha previsto il monitoraggio del tratto di mare tra le isole Eolie e la costa nord Siciliana e quella Calabra, per studiare e raccogliere dati importanti alla sopravvivenza dei capodogli.

Dallo studio, avviato nel 2013, è emersa l’importanza di tale area per l’alimentazione e la migrazione di questa specie. Ad oggi, con il progetto sono stati avvistati 95 capodogli e soccorsi due capodogli (Spyke e Furia) intrappolati in reti spadare illegali.

Proprio Monica Blasi presenterà i risultati del progetto in occasione della 34esima Conferenza Annuale dell’European Cetacean Society a O Grove, Galicia, Spagna dal 18 al 20 aprile 2023.

La conferenza rappresenta un momento di riferimenti per le istituzioni e gli accademici per confrontarsi sullo stato dei mari e dei cetacei e, durante la video night del 19 aprile, verrà proiettato il documentario “Capo D’Eolo: I giganti del mare Eoliano” realizzato da Monica Blasi in collaborazione con E.ON.

“La collaborazione avviata con E.ON e i progetti come “Capo d’Eolo” che insieme portiamo avanti nell’ambito di Energy4Blue diventano sempre più importanti nella lotta a favore della tutela del mare, in quanto consentono di raccogliere risultati scientifici utili a proteggere le specie più a rischio e, soprattutto, a diffondere conoscenza sul patrimonio marittimo” ha dichiarato Monica Blasi, biologa marina e Presidente di Filicudi Wildlife Conservation.

A questi link è possibile scoprire il ciclo di webinar Energy4Blue e iscriversi.

credits foto Verdeacqua