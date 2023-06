Un solstizio d’estate “A lume di candela” nel Parco della Cultura di Mogliano Veneto

Storie d’amore, satira e un picnic sotto le stelle, illuminato dalla luce di oltre mille candele, nel primo appuntamento con il Festival “Notti Magiche” promosso dalla compagnia “Fumo Bianco”. In scena l’attrice Linda Pani (Radio Piterpan) e Giacomo Vianello

MOGLIANO VENETO – Astronomicamente il 21 giugno è il giorno del Solstizio d’estate, quando il Sole resterà ore sopra l’orizzonte, mentre la notte resterà al minimo. La compagnia teatrale “Fumo Bianco” illuminerà questa notte speciale con oltre mille candele fin dall’ora del tramonto, per inaugurare l’edizione 2023 del Festival di teatro, musica e magia “Notti Magiche” organizzata dalla giovane formazione teatrale con la collaborazione del Comune di Mogliano Veneto.

Guarda il video su YouTube.

“A lume di candela” è il titolo della prima serata allestita nel verde di Villa Longobardi*, che l’Amministrazione Comunale ha recentemente riqualificato come Parco della Cultura “Antonio Caregaro Negrin”. Mercoledì 21 giugno (ore 21) il gioiello moglianese sito in via Berchet accoglierà l’evento “A lume di candela”: un grande picnic sotto le stelle arricchito dalla musica dal vivo e dallo spettacolo teatrale “D’amore di vino” di cui saranno interpreti Giacomo Vianello, attore della compagnia “Fumo Bianco”, e Linda Pani, giovane talento moglianese, attrice e conduttrice di Radio Piterpan: duetteranno sul palco dipanando le mille sfaccettature dell’amore, a partire dalla definizione che ne dà la Treccani fino al lato più dissacrante, tra romanticismo e satira. “Uno spettacolo comico e graffiante, che vuole muovere al sorriso, ma non senza spunti di riflessione” nelle parole di Giulia Pellicciari, autrice del testo e attrice di “Fumo Bianco”.

Gli spettatori seguiranno lo spettacolo nella scenografia di un picnic, illuminati dalle fiammelle delle candele, accomodati sul prato dove saranno stese delle accoglienti tovaglie, come il più classico “dèjeuner sur l’herbe”, mentre un’altra parte del pubblico avrà a disposizione tavolini e sedie. Tutti potranno gustare eccellenti sapori serviti in un cestino-aperitivo mentre, attesa dello spettacolo, saranno intrattenuti dalle note del chitarrista jazz Davide Palladin.

All’interno del parco saranno inoltre poste opere pittoriche di Martino Zanetti, anteprima della mostra che dal 28 giugno sarà dedicata all’artista trevigiano alla Filanda Motta di Campocroce di Mogliano, la seconda sede del festival.

L’ingresso è solo su prenotazione; biglietti in prevendita nel sito Vivaticket e in vendita in loco il giorno dell’evento a partire dalle ore 20. Costo del biglietto: 12 euro aperitivo più spettacolo.

Per informazioni: Compagnia “Fumo Bianco” tel. 333-6169835 (Giulia) oppure 392-0086505 (Filippo).

I successivi spettacoli della rassegna “Notti magiche” si terranno nelle date di mercoledì 28 giugno, 5-12-19 luglio e si alterneranno tra due incantevoli location moglianesi: Parco della Cultura e Filanda Motta.

*In caso di pioggia “A lume di candela” si terrà alla Filanda Motta di Campocroce.