Un semplice gesto per dei futuri campioni

In un solo giorno raccolte oltre 200 paia di scarpe per il Kenya

KENYA – Durante uno dei fine settimana più attesi per il trail running a Cortina d’Ampezzo (BL), Salomon Italia ha lanciato un’iniziativa speciale, invitando la propria community a donare scarpe da corsa in buone condizioni per supportare futuri atleti keniani. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con la ONLUS InYourShoes, che si occupa di raccogliere e consegnare personalmente le scarpe ai giovani talenti di Iten, nota come “la città dei campioni”.

Una risposta straordinaria

Venerdì 28 giugno, presso la Cooperativa di Cortina, la risposta della community è stata eccezionale: oltre 200 paia di scarpe sono state raccolte in un solo giorno. Le donazioni includevano scarpe da strada, da trail, per uomo e donna, di qualsiasi brand e taglia, tutte in ottime condizioni o addirittura semi-nuove. Queste scarpe saranno fondamentali per sostenere i sogni di tanti giovani atleti di Iten, dove migliaia di ragazzi e ragazze arrivano da tutto il Kenya per trasformare la propria vita attraverso lo sport.

L’impegno della community

Numerosi atleti del Team Salomon Running Italia 2024 hanno partecipato attivamente alla raccolta, tra cui Federica Zuccollo e Christian Modena, che ha concluso sabato la massacrante 120 km in 16h 02m 30s, classificandosi 9° nella categoria 40-44M. Anche singoli sportivi, famiglie e interi gruppi FIDAL hanno contribuito, come i ragazzi del Team Gaaren #BEaHERO di Villa di Serio, Bergamo, che hanno portato intere scorte di scarpe in ottime condizioni.

“Siamo felici di partecipare, ci sembra il minimo per dare una mano a chi corre molto più forte di noi ma non ha le possibilità per emergere,” hanno dichiarato i ragazzi del Team Gaaren, esprimendo quella straordinaria semplicità che accomuna i runner. Molti donatori hanno lasciato biglietti e messaggi d’incoraggiamento per i futuri atleti che riceveranno le scarpe, dimostrando un forte senso di solidarietà e supporto.

Il supporto della Cooperativa di Cortina

Importante è stato anche il contributo della Cooperativa di Cortina, che ha ospitato con grande entusiasmo il corner di Salomon e InYourShoes, facilitando la raccolta delle scarpe. Francisco Grimaldi, fondatore e CEO di InYourShoes, ha espresso il suo entusiasmo: “Il calore delle persone che sono venute a trovarci a Cortina è stato pazzesco: abbiamo sentito rispecchiato proprio quel senso di comunità che cerchiamo anche noi quando raccogliamo le scarpe.”

Verso la prossima spedizione

Ilaria Cestonaro, marketing manager di Salomon Italia, ha commentato: “Sento sempre più forte la responsabilità di contribuire alla costruzione del mondo di domani. Spero che la nostra iniziativa possa essere fonte di ispirazione perché ognuno possa attivarsi proattivamente con le proprie competenze, mezzi e conoscenze.”

Ogni anno InYourShoes organizza una spedizione per consegnare personalmente le scarpe raccolte. La prossima partenza è prevista per il 25 settembre. C’è ancora tempo per partecipare al progetto. Ecco come fare:

Lava in lavatrice le tue scarpe da road running o trail running, di qualsiasi marca, usate ma ancora in buone condizioni, con suola e interni integri. Inserisci un biglietto con il tuo nome e cognome, il tuo profilo Instagram (facoltativo) e un messaggio personale per l’atleta keniano che le riceverà (preferibilmente in inglese). Entro il 31 agosto, porta le tue scarpe in uno dei punti di raccolta ufficiali indicati sul sito della ONLUS oppure spediscile a Salomon Italia, c/o Amer Sports Italia, Via Chiesa 30, 31020 Lancenigo di Villorba (TV).

L’iniziativa rappresenta un bellissimo esempio di come lo sport possa unire le persone e creare un impatto positivo nel mondo, sostenendo i sogni di giovani atleti che aspirano a diventare i campioni di domani.