Un rifugio per gli animali abbandonati a Città del Messico

Città del Messico è una delle metropoli più grandi e popolose del mondo, ma anche una delle più problematiche per quanto riguarda il benessere degli animali. Secondo le stime, ci sono circa 1,2 milioni di cani e gatti randagi che vagano per le strade della capitale messicana, esposti a malattie, incidenti, maltrattamenti e fame.

CITTÈ DEL MESSICO – Per offrire una soluzione a questa situazione, un gruppo di volontari ha creato il primo hotel per accogliere e curare cani e gatti abbandonati a Città del Messico. Si tratta di un edificio di quattro piani, dotato di camere confortevoli, aree di gioco, servizi veterinari, toelettatura e addestramento. L’obiettivo è di fornire agli animali una sistemazione temporanea, in attesa di trovare una famiglia adottiva che li ami e li rispetti.

L’hotel si chiama Pet Friendly e ha aperto le sue porte a luglio 2023. Finora ha ospitato più di 200 animali, di cui circa il 70% sono stati adottati. I volontari si occupano di selezionare i potenziali adottanti, verificando le loro condizioni abitative e la loro disponibilità a prendersi cura degli animali. Inoltre, offrono un servizio di follow-up per monitorare il benessere degli animali dopo l’adozione.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di diverse organizzazioni e personalità pubbliche, tra cui il sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, che ha visitato l’hotel e ha elogiato il lavoro dei volontari. Anche il cantante Ricky Martin ha espresso la sua ammirazione per il progetto, tramite un messaggio sui social media.

Pet Friendly è un esempio di solidarietà e amore per gli animali, che spera di sensibilizzare la società sulla necessità di combattere l’abbandono e promuovere la sterilizzazione. Chi vuole contribuire al progetto può farlo tramite donazioni, volontariato o adozioni responsabili.