Un pubblico benvenuto per i nuovi nati di Silea

A inaugurare l’iniziativa che da oggi in poi l’Amministrazione Comunale di Silea dedica ai nuovi nati è stato il piccolo Noè, primo nato del 2023 a Silea, a cui è stato dato il benvenuto con l’annuncio sul pannello a led posizionato in piazza Trevisani nel mondo.

“In questo modo – spiega il Sindaco Rossella Cendron – dando un piccolo ma significativo segnale, vogliamo trasmettere al bimbo e alla sua famiglia l’accoglienza di tutta la comunità. E poi, scorgere tra un avviso di servizio e l’altro la notizia di una nuova nascita è sempre un segnale positivo e di speranza per tutti i cittadini, soprattutto in un periodo di “inverno demografico” come quello che si sta attraversando”.

Ora si attende il nome del secondo nato o nata del 2023, per dedicare anche a lui o lei un benvenuto speciale a Silea.