Gentili signori,

Vorrei raccontarvi una notizia che ritengo sia utile e faccia bene nel conoscerla, sapendo soprattutto il momento particolare che stiamo vivendo.

Domenica 20 alle ore 10.15 presso lo stadio comunale in via Santi, 6 – Dosson si è giocata la partita tra i padroni di casa il Casier Dosson A. S. D. e lo Zerman A. S. D., 5°giornata valevole per il girone C dei Giovanissimi Prov. della sezione di Tv.

Gli ospiti Gialloverdi guidati dal coach Alessandro Sasha Buccolini, hanno voluto manifestare la loro vicinanza al loro compagno Ucraino Daniil, presentandosi in campo con la faccia dipinta dai colori della bandiera del paese tristemente colpito dall’orrenda guerra di queste settimane.

Un piccolo segnale, ma un grande esempio di solidarietà e pace da parte dei ragazzi, che cerca di regalare una concreta speranza per le nostre future generazioni.

Ps.

La partita è finita con il risultato di 4 a 2 per i padroni di casa. Daniil ha segnato il momentaneo pareggio dello Zerman ad inizio ripresa e poi ha difeso la porta sostituendosi al compagno portiere uscito per infortunio.

Ringraziandovi per la vostra attenzione e certo di avere fatto cosa gradita porgo i miei più cordiali saluti

Alessandro Sasha Buccolini