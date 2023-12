Un incontro trasformativo: il potere di Al-Anon nella vita

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

Quella che segue è la testimonianza di uno dei membri del gruppo di sostegno Al-Anon.

Tempo fa, qualcosa ha modificato il corso della mia esistenza in modo radicale, un incontro che si è rivelato speciale e trasformativo: Al-Anon, l’associazione che con i suoi numerosi gruppi di sostegno aiuta i famigliari, amici, colleghi degli alcolisti. In passato, ignoravo completamente l’esistenza di questa Associazione e non avevo idea di quale impatto potesse avere sulla mia vita. Ero abituata a vivere nella mia prigione personale, un luogo oscuro fatto di paura, vergogna, odio e sensi di colpa. Questo, oltre ai miei problemi personali, includeva anche la lotta contro l’alcolismo di una persona per me importante.

Chi l’avrebbe mai detto che quel singolo incontro avrebbe avuto il potere di cambiare il mio destino? Inizialmente, pensavo di partecipare a queste riunioni per lui, per offrirgli il mio sostegno. Tuttavia, con il passare del tempo, ho compreso che ero lì per me stessa. Accettare questa verità non è stato facile, ma piano piano ho imparato a farlo.

Incontrare altre persone all’interno di Al-Anon e condividere il mio stato d’animo è stata la chiave della mia trasformazione. Essere ascoltata senza giudizi è stato un fascio di luce per la mia anima. Da una persona che non sorrideva mai e che viveva costantemente tesa, sono passata a sperimentare una liberazione totale dalla mia ostinazione.

All’interno del gruppo Al-Anon, ho trovato uno spazio sicuro dove svuotare il mio malessere. Posso piangere liberamente o gioire senza riserve. Con il loro sostegno, mi hanno aiutato ad aprire il cuore e liberare la mente dalla prigione personale che aveva a lungo recluso me stessa.

Per il nostro recupero personale, il programma di Al-Anon, la letteratura condivisa e l’esperienza di chi è passato attraverso situazioni simili sono di vitale importanza. Questi elementi ci guidano nel vivere un giorno alla volta, dotati di fiducia e forza. Il percorso di trasformazione inizia dall’interno, e grazie ad Al-Anon, ho scoperto la forza di rompere le catene che limitavano la mia libertà emotiva.