“Un Grido nel Silenzio”: il coro Anton di Treviso e il rapper non udente Brazzo uniti per la diversità

MOGLIANO VENETO (TV). Il Coro Anton di Treviso ha lanciato un progetto innovativo e inclusivo per sensibilizzare gli studenti sulla diversità e la disabilità sensoriale. Il rapper non udente Brazzo ha collaborato con due classi di prima media, una di Milano e l’altra di Mogliano Veneto, per realizzare una canzone rap intitolata “Un Grido nel Silenzio”, che sarà presentata il 10 maggio durante il saggio scolastico a Milano.

Questo progetto è nato dalla volontà del Coro Anton di promuovere l’inclusione e la comprensione delle sfide affrontate dalle persone con disabilità. Con il sostegno del Pio Istituto Sordi di Milano, i ragazzi delle due classi sono stati guidati dal coach e produttore discografico Lorenzo Lotus Catinella, produttore del primo album del Coro Anton, per creare una canzone originale con testo scritto interamente da loro.

La canzone “Un Grido nel Silenzio” affronta temi profondi, come il desiderio di superare i limiti e le difficoltà che la vita può presentare. Con uno stile rap e una base musicale coinvolgente, il testo esprime le lotte interiori e la forza di volontà necessarie per superare gli ostacoli. Brazzo, il rapper non udente che ha ispirato il progetto, ha trascorso 10 anni in terapia logopedica per poter parlare perfettamente e realizzare il suo sogno di cantare.

Francesco Brizio, in arte Brazzo, è un ragazzo sordo dalla nascita che ha affrontato la disabilità con coraggio e determinazione. Figlio di genitori sordi, Brazzo ha dimostrato che la disabilità non deve essere un limite ai propri sogni e passioni. La sua storia è un esempio di resilienza e ispirazione per gli studenti che hanno partecipato al progetto.

Il Coro Anton ha sempre creduto nella capacità della musica di unire le persone e trasmettere messaggi di speranza e accettazione. L’evento finale del 10 maggio vedrà la partecipazione degli studenti di Mogliano Veneto che si recheranno a Milano per la conclusione del progetto e per il gemellaggio con i coetanei milanesi.

Grazie all’impegno del Coro Anton e alla collaborazione di Brazzo, questa iniziativa dimostra che la musica può essere un potente strumento per promuovere l’inclusione e sensibilizzare sulla diversità. La dedizione del Coro Anton nell’evidenziare la realtà delle persone con disabilità merita di essere celebrata, poiché sta contribuendo a creare una società più aperta e accogliente.