Un grande sostegno per 31 associazioni di volontariato

Dal comune di Roncade 24.000 euro a sostegno di 31 associazioni di volontariato del territorio.

RONCADE – Le associazioni di volontariato svolgono un ruolo fondamentale all’interno della comunità di Roncade, dedicando giorno dopo giorno tempo e risorse per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere il benessere collettivo. Il Comune di Roncade, consapevole dell’importanza di questo impegno, ha sempre riconosciuto il valore delle loro attività, sostenendole anche economicamente sul territorio.

Grazie ai contributi garantiti dal Comune, le associazioni hanno potuto organizzare una vasta gamma di eventi e servizi, che vanno dai corsi di formazione alla gestione di servizi di assistenza sociale, dalla promozione culturale alla tutela dell’ambiente. Questo sostegno dell’Amministrazione comunale è stato cruciale per garantire il successo delle iniziative proposte e consolidare il legame con il tessuto associativo locale, con particolare attenzione alle realtà che operano con finalità di inclusione sociale e solidarietà.

Recentemente, sono state assegnate sovvenzioni a un totale di 31 associazioni del territorio, per un importo complessivo di 24.000 euro. Tra queste, spiccano alcune realtà di grande rilevanza, come i Gruppi Alpini di Roncade e Biancade, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Roncade e Casale sul Sile, la Protezione Civile di Roncade, la Onlus San Vincenzo De Paoli e il Circolo Federico Ozanam.

Il Circolo Federico Ozanam, ad esempio, ha ottenuto 6.000 euro a supporto dell’intensa attività di gestione del Banco Alimentare di Roncade, il quale aiuta una settantina di famiglie locali in situazione di particolare disagio economico. Altrettanto significativo è il sostegno di 3.000 euro assegnato all’Associazione CERIAPE di Roncade, che opera in stretta collaborazione con il Comune per fornire servizi sociali alla comunità, come il trasporto gratuito di anziani e disabili, attività culturali e ricreative, oltre all’organizzazione di momenti di aggregazione.

Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha espresso grande orgoglio per il lavoro svolto dalle associazioni di volontariato e per il continuo sostegno offerto dal Comune. Ha sottolineato che l’impegno dei volontari è una testimonianza tangibile della solidarietà e della coesione che caratterizzano la comunità locale. In particolare, riguardo al CERIAPE e al Circolo Federico Ozanam, ha dichiarato di voler supportare le attività svolte a favore della terza età e dei bisognosi, oltre al rimborso delle polizze assicurative stipulate.

Il sindaco ha inoltre ribadito l’impegno futuro dell’Amministrazione comunale nel lavorare fianco a fianco con i volontari per promuovere il benessere e lo sviluppo della città e del suo tessuto sociale. Questo impegno è fondamentale per alimentare una cultura di partecipazione attiva e costruire un contesto sociale migliore per tutti i cittadini di Roncade.