Un “cuore” trevigiano al Museo Guggenheim di Abu Dhabi

Pilosio porta l’innovazione italiana nel cuore del Museo Guggenheim di Abu Dhabi che verrà inaugurato nel 2026

ABU DHABI – Il Museo Guggenheim di Abu Dhabi, destinato a diventare il più grande della rete Guggenheim, sta prendendo forma con una tecnologia di avanguardia che ha un “cuore” trevigiano. Questo straordinario progetto, che sorgerà entro il 2026 sulla punta nord-ovest dell’isola di Saadiyat, deve molto alla Pilosio, un’azienda friulana con sede a Tavagnacco (Ud), che ha saputo affrontare e risolvere una delle sfide più complesse nella costruzione dell’edificio progettato dal celebre architetto Frank Gehry.

La sfida principale è stata rappresentata dalla forma avveniristica e complessa del tetto dell’atrio, composto da travi in acciaio inclinate. Per gestire questa struttura, la Al Laith, azienda leader in Medio Oriente per le soluzioni temporanee, ha dovuto ricorrere alle innovazioni della Pilosio, la quale ha fornito una soluzione di ponteggio altamente specializzata.

Pilosio, sotto la direzione di Nereo Parisotto, ha progettato e realizzato il sistema Flydeck, una struttura sospesa che si adatta perfettamente alla morfologia del tetto. Questo sistema non solo ha reso possibile l’installazione delle vetrate dell’atrio con la massima precisione e sicurezza, ma ha anche rispettato i severi requisiti del cantiere.

“Siamo estremamente entusiasti di vedere la nostra azienda espandersi e cogliere le opportunità offerte dal mercato delle costruzioni nel Medio Oriente – commenta Nereo Parisotto, Amministratore Unico di Pilosio -. Siamo molto orgogliosi di poter contribuire, con le nostre tecnologie e professionalità, a quello che è una vera e propria rivoluzione culturale per il paese arabo. La fiducia di Al Laith in noi come partner affidabile per questo ambizioso progetto ci gratifica profondamente.“

Il mercato del Medio Oriente, caratterizzato da una crescita esponenziale nel settore delle costruzioni, rappresenta una grande opportunità per Pilosio. L’apertura della nuova sede di Dubai, la Pilosio Building Materials L.L.C., affidata a Francesco De Martino come Amministratore Delegato, segna un passo strategico per supportare l’attività edilizia nella regione. Questa nuova sede mira a offrire soluzioni innovative e di alta qualità, rispondendo alle crescenti esigenze del mercato.

Francesco De Martino sottolinea: “Il mercato del Medio Oriente rappresenta per il Gruppo Pilosio non solo il futuro, ma anche l’immediato presente, date le opportunità senza precedenti nel settore delle costruzioni. Nonostante la concorrenza sia molto competitiva, siamo sicuri che le nostre soluzioni tecnologiche innovative, come il Flydeck, ci permetteranno di soddisfare le più stringenti richieste dei nostri clienti, sia in termini di tempo che di qualità.“

Dal 2021, anno della sua rilancio sotto la guida di Parisotto, Pilosio ha visto una crescita significativa, registrando un notevole aumento del fatturato e attirando talenti di grande professionalità. L’apertura della sede a Dubai è solo l’inizio di un percorso ambizioso. Parisotto aggiunge: “Guardiamo sempre con ottimismo al futuro e a nuovi orizzonti, determinati a consolidare la nostra posizione come leader nel settore dei ponteggi, delle casseforme e delle strutture sospese. Continueremo a offrire soluzioni innovative che rispondano alle esigenze del mercato globale.”

Con il contributo di Pilosio e la sua innovativa tecnologia, il Museo Guggenheim di Abu Dhabi si avvia a diventare un faro di cultura e innovazione, testimoniando la capacità delle aziende italiane di eccellere su palcoscenici globali.