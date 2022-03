Un coro d’auguri per il Sindaco Brugnaro

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato ricoverato la scorsa notte nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Padova.

Il primo cittadino, che risiede a Mogliano, si è sentito male ieri sera dopo cena da amici in provincia di Padova, ma le sue condizioni non apparivano gravi.

Arrivato al pronto soccorso intorno alle 23 risultava cosciente e sono stati fatti gli accertamenti del caso. Una volta stabilizzatesi le condizioni cliniche, è stato trasferito poco prima delle 4 del mattino presso il reparto di terapia Intensiva, per motivi prudenziali. Sono in corso una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore.

Brugnaro, 60 anni, è sindaco di Venezia dal 2016 (rieletto sindaco del capoluogo veneto nel settembre 2021, al primo turno, con il 54,1% dei voti).

La Redazione de Il Nuovo Terraglio si aggiunge al coro d’auguri che arriva da amici e colleghi.