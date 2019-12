Un casalese campione italiano 2019 di Dama Italiana

Si è svolto dal 13 al 15 dicembre il Campionato italiano a squadre di Dama italiana, organizzato dalla FID presso la Sala Imperatore del Savoia Excelsior Palace di Trieste. Le squadre partecipanti erano 14, ognuna delle quali formata da 4 giocatori per squadra che rappresentavano la propria provincia. Treviso è stata rappresentata dal Maestro Alessio Scaggiante (di Casale sul Sile) e dal giovanissimo di categoria provinciale Simone Zanandrea (di San Zenone degli Ezzelini) entrambi iscritti al circolo “Energya” di Maser. Gli altri giocatori erano il candidato maestro Michele Peruch ie il Maestro Roberto Tovagliaro. La squadra trevigiana si è aggiudicata il campionato battendo all’ultimo turno la forte squadra di Livorno e in virtù di un miglior quoziente rispetto alla squadra di Reggio Calabria. Per la prima volta nella storia, Treviso è diventata la squadra Campione d’Italia di dama italiana grazie ad Alessio Scaggiante, Simone Zanandrea, Mich