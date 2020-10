Un appello al buon senso in vista di un Halloween particolare

Rispettiamo la nostra salute e di chi ci sta attorno

Con questa locandina, l’Amministrazione Comunale di Casale sul Sile invita tutti i cittadini ad evitare qualsiasi attività comportamentale a carattere goliardico che possa creare situazioni di assembramento e pertanto generare il rischio di contagio da Covid-19, nonché recarsi per case e in qualsiasi altro luogo pubblico o privato per il classico “dolcetto/scherzetto”.

Per questo Halloween è necessario favorire la riduzione delle occasioni di assembramento che possono verificarsi soprattutto nella fasce di età più basse della popolazione.

