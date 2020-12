Un anno di ricerche in rete: ecco cosa abbiamo cercato di più

Coronavirus, pane in casa, Kobe Bryant, elezioni USA, congiunti, nuovo Dpcm… sono solo alcuni dei principali termini di ricerca che hanno catturato la nostra attenzione e la nostra curiosità nell’arco del 2020, un anno disastroso che finalmente sta per giungere al termine.

E Google, nella sezione Trends, ha pubblicato un video in cui riassume un anno di ricerche effettuate in rete da parte degli utenti. Un anno in cui ci siamo spesso chiesti “perché”.

Vi invito a guardare il video qui sotto, le parole in questo caso sono superflue.

Per conoscere cosa noi italiani abbiamo cercato di più, potete navigare tra i trends di Google a questo link.

