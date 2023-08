Un angolo caraibico nella spiaggia veneziana

A pochi passi dal centro di Porto Santa Margherita, lo stabilimento balneare “Baja Blanca Beach” rappresenta un angolo caraibico a due passi dalla laguna veneta.

Caorle – La Baja Blanca è un luogo versatile, ideale per trascorrere l’intera giornata, dalla colazione al dopocena. È perfetto per rilassarsi con famiglia e amici, e per divertirsi durante gli eventi di live music organizzati sulla spiaggia, che vedono la collaborazione di radio di calibro nazionale e personaggi di rilievo del mondo della musica.

La spiaggia è attrezzata con docce calde, 450 tra ombrelloni, makuti e gazebo, ed è mantenuta pulita quotidianamente da un servizio spiaggia impeccabile.

Il ristorante, aperto tutti i giorni durante la stagione estiva, offre un menù vario che spazia dalla pizza ai piatti tipici della cucina caorlotta, presentando i sapori del luogo con prodotti freschi e di qualità, buonissimi.

L’ampia terrazza panoramica, situata a pochi metri dal mare, offre una vista magnifica, particolarmente incantevole durante i pasti o gli aperitivi al tramonto presso il nostro chiosco bar.

Che dire? vedere per credere!