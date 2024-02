Un amaro a Sanremo

Vecchio Amaro del Capo ghiacciato accende la grande festa della musica a Sanremo

SANREMO. Il 6 febbraio 2023 segna l’inizio della 74ª edizione del Festival di Sanremo, un evento musicale di risonanza nazionale che cattura l’attenzione di milioni di spettatori italiani.

Quest’anno c’è un ingrediente in più nella miscela di musica e intrattenimento: Vecchio Amaro del Capo. L’amaro italiano più amato si unisce alla festa presso Villa Nobel, la residenza di Alfred Nobel nella Riviera ligure, trasformandola in un’oasi di socialità e piacere musicale.

“Non potevamo mancare all’evento musicale più importante in Italia. Il pubblico di Sanremo è il nostro pubblico perché la musica è espressione autentica dello spirito di Vecchio Amaro del Capo capace di creare momenti in cui la socialità e il piacere di stare insieme sono protagonisti. Una modalità che riflette perfettamente l’atmosfera della settimana sanremese quando gli italiani si ritrovano per seguire la gara dei cantanti”, racconta Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Fabrizio Gulì, Global Chief Marketing Officer di Gruppo Caffo 1915, conferma l’importanza strategica di associare Vecchio Amaro del Capo a un evento di tale portata, sottolineando la volontà del gruppo di consolidare la posizione dell’amaro come prodotto di grande popolarità.

Durante la settimana sanremese, Vecchio Amaro del Capo sarà servito ghiacciato come da tradizione, insieme a una selezione di cocktail esclusivi come il ‘Capo Tonic’ e il ‘Capo Arrabbiato Spritz’, arricchiti dalle vibranti note del peperoncino di Calabria della Red Hot Edition. Inoltre, l’iconico elisir S. Marzano Borsci sarà presente nel giardino della villa, offrendo un assaggio dell’arte artigianale pugliese.

La presenza di Vecchio Amaro del Capo non si ferma alle mura di Villa Nobel: l’amaro sarà protagonista anche sulle reti ammiraglie Rai durante le serate clou del Festival e su importanti network radiofonici e piattaforme web e social, garantendo una visibilità senza precedenti.

Gruppo Caffo 1915, con le sue radici profonde nella tradizione liquoristica italiana, continua a distinguersi per l’innovazione e la qualità dei suoi prodotti. Dalla storica distilleria a Limbadi fino alle acquisizioni di marchi iconici come Bisleri e Petrus Boonekamp, il gruppo conferma il suo impegno nell’eccellenza e nella valorizzazione del patrimonio liquoristico italiano.

Il Festival di Sanremo è pronto a brillare con la sua musica e la sua energia contagiosa, e grazie a Vecchio Amaro del Capo, la festa avrà un sapore ancora più speciale.