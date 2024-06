Umberto Tozzi a Venezia: emozioni in Piazza San Marco

Cinquant’anni di carriera e più di 80 milioni di dischi venduti

VENEZIA – Il leggendario cantante e cantautore Umberto Tozzi è pronto a regalare un’ultima emozione ai suoi fan il 7 luglio a Piazza San Marco, Venezia. Nel Salone da Ballo del Museo Correr, ha presentato la tappa veneziana del suo tour mondiale “L’ultima Notte Rosa – The Final Tour”, segnando così il suo addio definitivo alle scene live.

L’evento è stato introdotto dall’assessore al Turismo Simone Venturini, che ha portato il saluto del Comune di Venezia. “Sarà un concerto molto emozionante per me, la magia di Piazza San Marco unita alla mia musica renderà questo evento indimenticabile – ha dichiarato Tozzi – Non vedo l’ora di salire su quel palco dove da ragazzo vidi il concerto di Paul McCartney con i Wings e mai avrei pensato di potermi esibire lì anch’io. È un altro regalo che dividerò con voi che sarete lì a cantare con me! Vi aspetto con affetto“.

Un viaggio attraverso i successi di una carriera leggendaria

La tappa veneziana, promossa dal Comune di Venezia e Vela Spa, si preannuncia come un evento speciale in una location unica al mondo, permettendo al pubblico di ripercorrere alcuni dei più grandi successi di Tozzi. Da “Ti Amo” a “Gloria”, passando per “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai” e “Donna amante mia”, la serata sarà un viaggio attraverso la carriera di un’icona della musica italiana.

L’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene

Umberto Tozzi, vincitore di un Golden Globe e nominato ai Grammy Awards, ha annunciato a sorpresa il suo addio alle scene il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia di Parigi. Questo prestigioso auditorium, uno dei più antichi e importanti del mondo, è stato calcato dall’artista per ben tre volte e sarà una delle tappe cruciali del tour, organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

Un tour mondiale in location d’eccezione

Il tour comprende quasi 60 spettacoli in location eccezionali attraverso quattro continenti: Europa, America, Asia e Oceania. L’artista sarà accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra, composta da 21 elementi, che arricchirà ulteriormente l’esperienza musicale con arrangiamenti orchestrali unici.

“L’annuncio di questa tappa veneziana è motivo di grande orgoglio per la nostra città – ha dichiarato l’assessore Venturini – La Città di Venezia dà il benvenuto a un grande artista le cui canzoni sono senza tempo, un cantautore che ha attraversato e appassionato intere generazioni. La musica è emozione, è un patrimonio collettivo. Il 4 luglio con Il Volo, il 5 e il 6 con i Pooh, il 7 con Tozzi e il 13 con il Coro e l’Orchestra della Fenice: sarà un viaggio nei sentimenti attraverso la storia della musica italiana e internazionale, per vivere appieno ciò che le note e le parole possono suscitare, in un contesto impareggiabile come quello di Piazza San Marco. Un ringraziamento speciale va non solo agli artisti che si esibiranno con la loro musica ma anche a chi, il sindaco Luigi Brugnaro in primis, ha voluto portare a Venezia questi appuntamenti“.