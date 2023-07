Ultimo Stadi 2024, annunciate 4 nuove date

Dopo le tre date Sold Out allo Stadio Olimpico di Roma, il cantautore romano annuncia quattro nuove date per il suo Ultimo Stadi 2024.

Il principe indiscusso di questa estate live, nel pieno del suo Tour estivo con oltre 300mila biglietti già venduti, oggi ha annunciato altri attesissimi appuntamenti per ULTIMO STADI 2024 LA FAVOLA CONTINUA…, 4 nuove date a Torino, Roma, Messina e Padova prodotte da Vivo Concerti.

Dopo aver annunciato, a sorpresa, l’8 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli la prima data del nuovo tour ULTIMO STADI 2024 LA FAVOLA CONTINUA…, polverizzando oltre 10.000 biglietti solo nella prima mezz’ora dalla messa in vendita, ULTIMO si prepara a regalare nuove emozioni ai suoi fan portando a quota 5 gli stadi del 2024.

Sarà quindi il 15 giugno allo Stadio Olimpico di Torino, il 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

Biglietti disponibili dalle ore 14 di venerdì 14 luglio ​su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di mercoledì 19 luglio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il Tour 2023

Mentre è già partito il countdown per il prossimo anno, ULTIMO continua a marchiare a fuoco l’estate 2023 con gli appuntamenti di ULTIMO STADI 2023 LA FAVOLA CONTINUA…, che lo porteranno, a fine tour, a toccare quota 23 stadi, a soli 27 anni.

“Da sempre io punto all’eccellente” canta ULTIMO in uno dei suoi successi in musica, e questo spirito lo porta a scalare vette sempre più alte, con numeri che gli hanno conferito il titolo di principe degli stadi e cantautore dei record.

Dopo l’emozionante sold out della data zero di Lignano da 27.000 spettatori, con le tre date sold out del 7, 8 e 10 luglio allo Stadio Olimpico, ULTIMO ha regalato al popolo della capitale 3 notti folli, magiche e intense, che hanno sancito in maniera indelebile l’eterna storia d’amore tra il cantautore romano e il suo pubblico, per un totale di oltre 195.000 presenze.

Il cantautore dei record ha ospitato a sorpresa l’immenso Antonello Venditti, e dedicato al suo pubblico l’inedito “Paura Mai” per ringraziarlo e restituire tutto l’amore ricevuto, lanciando un messaggio di incoraggiamento a superare sempre le proprie paure.

Lo show, curato nei minimi dettagli, è pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici esaltano l’intensa e ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba” e tanti altri emozionanti brani per un repertorio che vanta 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre 1 miliardo di stream collezionati su Spotify.

ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico NUOVA DATA

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico NUOVA DATA

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo NUOVA DATA

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo NUOVA DATA

ULTIMO STADI 2023 –

LA FAVOLA CONTINUA…

1 luglio 2023 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil SOLD OUT

7 luglio 2023 – Roma @ Stadio OlimpicoSOLD OUT

8 luglio 2023 – Roma@ Stadio OlimpicoSOLD OUT

10 luglio 2023 – Roma@ Stadio OlimpicoSOLD OUT

17 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro

18 luglio 2023 – Milano@ Stadio San Siro

Photo Credits: GIULIA PARMIGIANI