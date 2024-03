Poste Italiane è alla ricerca di portalettere. La ricerca è attiva in ogni parte d’Italia

Treviso – Ultimo giorno! Poste Italiane ricerca in provincia di Treviso, come su tutto il territorio nazionale, portalettere da inserire con contratto a tempo determinato.

Ultimo giorno! Postini cercasi in tutta Italia

Per candidarsi all’incarico di postini sarà sufficiente inserire, entro lunedì 18 marzo, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito http://posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I requisiti

Per la candidatura sono richiesti alcuni requisiti. Questi sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100, o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. Inoltre è richiesta la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere anche in possesso del patentino del bilinguismo.

Postini cercasi in tutta Italia

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale come la consegna di pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc. nell’area territoriale di propria competenza. Saranno inseriti con un contratto a tempo determinato. https://ilnuovoterraglio.it/urgente-poste-italiane-ricerca-portalettere/

Postini sempre più tecnologici

Entro il 2024 saranno oltre 30 mila i palmari di ultima generazione che Poste Italiane sta mettendo a disposizione dei propri portalettere. I nuovi dispositivi sono anche in grado di dare più sicurezza grazie all’applicazione “Richiesta volontaria di soccorso”.

I nuovi dispositivi, già in uso nei principali centri urbani e in progressiva distribuzione su tutta la rete dei portalettere, sono complessivamente 1235 in tutto il Veneto, 225 in provincia di Treviso.

Con un semplice click, il portalettere potrà attivare una chiamata di emergenza: basta aprire il palmare e tenere premuto per qualche secondo il pulsante virtuale SOS. Il dispositivo può essere utilizzato in fase di malessere o infortunio.