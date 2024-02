Ultimo giorno in servizio per il Luogotenente Carica Speciale Mauro Pozzobon

Luogotenente Carica Speciale Mauro Pozzobon, Comandante della Stazione Carabinieri di Riese Pio X (TV), si prepara a concludere il suo servizio permanente effettivo

RIESE – Il 27 febbraio 2024 segna una svolta significativa nella vita professionale del Luogotenente Carica Speciale Mauro Pozzobon, Comandante della Stazione Carabinieri di Riese Pio X (TV). Dopo un lungo e illustre percorso nell’Arma dei Carabinieri, Pozzobon si prepara a concludere il suo servizio permanente effettivo, lasciando un’impronta tangibile nei cuori di coloro che ha servito e della comunità che ha protetto.

Il legame di Pozzobon con l’Arma dei Carabinieri risale al 1983, quando ha fatto il suo ingresso nell’organizzazione. Sin da giovane, ha dimostrato un impegno e una dedizione straordinari, caratteristiche che lo hanno portato a prestare servizio a Riese fin da giovanissimo. Nel corso degli anni, ha ricoperto una serie di incarichi di crescente responsabilità presso il Comando Legione Carabinieri Veneto e i Nuclei Operativi delle Compagnie Carabinieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna.

È stato proprio in questi ruoli che il Luogotenente Pozzobon ha dimostrato le sue capacità investigative, ottenendo risultati di rilievo in numerose attività di indagine. La sua determinazione, la sua professionalità hanno contribuito in modo significativo alla sicurezza e al benessere della comunità locale.

Mauro Pozzobon non è soltanto un ufficiale di polizia di grande talento, ma anche un uomo impegnato nella vita familiare e sociale. Sposato e padre di due figli, ha sempre trovato il tempo per dedicarsi alla sua famiglia, dimostrando una rara combinazione di forza e gentilezza nel bilanciare le esigenze della sua professione con gli affetti personali.

Oltre al suo servizio nell’Arma dei Carabinieri, Pozzobon ha sempre mostrato un forte senso civico e di solidarietà, impegnandosi attivamente nel volontariato e contribuendo al miglioramento della comunità in molteplici modi.

In occasione del suo ultimo giorno in servizio permanente effettivo, il Luogotenente Pozzobon è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Ribaudo. A nome dell’intera Arma, il Colonnello ha espresso gratitudine per l’opera svolta da Pozzobon nel corso degli anni e ha formulato i migliori auspici per il suo futuro.