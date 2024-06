Ultimi giorni per Toulouse-Lautrec a Palazzo Roverella

La mostra di Palazzo Roverella che ha riscosso un ottimo successo nazionale chiuderà il 30 giugno

ROVIGO – Con un’ottima affluenza, la mostra ospitata a Palazzo Roverella ha conquistato numerosi visitatori, i cui giudizi ne riconoscono la qualità: una storia che si credeva di conoscere ma che è piena di grandi sorprese; tante opere e approfondimenti che proiettano nel fascino della Parigi fin de siècle. Una mostra ben pensata, che il pubblico sta premiando.

La mostra “Henry de Toulouse-Lautrec. Parigi 1881-1901” ha il pregio di approfondire l’attività di pittore dell’artista, con dipinti e pastelli provenienti da importanti musei americani ed europei, oltre che francesi, senza trascurare ovviamente l’attività di Toulouse-Lautrec nel campo del manifesto. Oltre alle celebri Affiches, sono esposti anche dipinti e disegni preparatori, che vengono affiancati in un rapporto dialettico ai lavori dei numerosi artisti attivi contemporaneamente negli stessi ambienti, che spesso affrontavano le medesime tematiche. 60 opere dell’artista su più di 200 complessive esposte, per evocare in maniera ampia e organica la vivacità della scena artistica parigina, superando il riduttivo concetto di Belle Époque.

Questo straordinario tributo a Toulouse-Lautrec ha attirato – e continua ad attrarre – un pubblico eterogeneo da tutta Italia, un’affluenza che testimonia come il genio del grande artista francese continui a stimolare il pubblico contemporaneo.

Mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con il Comune di Rovigo e l’Accademia dei Concordi, e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. A cura di Jean-David Jumeau-Lafond, Francesco Parisi e Fanny Girard, con la collaborazione di Nicholas Zmelty (Manifesti e Incisioni).