Ultima settimana di proiezioni per Cinema sotto le Stelle

Ultimi giorni di proiezioni per l’apprezzata rassegna cinematografica all’aperto Cinema sotto le Stelle in Piazza Mercato a Marghera.

MARGHERA (VE) – Inizia questa sera la settimana conclusiva della 43ª edizione di Cinema sotto le Stelle, la rassegna cinematografica in Piazza Mercato inserita nella programmazione di Marghera Estate e in collaborazione con Makingmovie.

Ventisei i film proiettati finora, con un’ottima frequenza di pubblico, fino al picco di oltre 600 spettatori per quattro film: il film d’apertura pluripremiato all’Oscar Everthing everywhere all at once, Il piacere è tutto mio con una meravigliosa Emma Thompson e due interpretazioni del magistrale Tom Hanks, Non cosi vicino ed Elvis che finora risulta essere il campione di incasso di questa estate. Ha avuto un grande successo di pubblico anche il recupero di Le Otto Montagne, originariamente previsto per il 04 agosto e recuperato per il maltempo il 21 agosto.

Si riparte questa sera, dopo una pausa di due giorni, con il film che segna l’esordio alla regia di Giuseppe Battiston, Io vivo altrove, la cui proiezione verrà preceduta da un cortometraggio realizzato dai ragazzi della Scuola Grimani di Marghera, COME COSTRUIAMO UNA NAVE? nel quale raccontano come vivono e vedono la cittadina in cui vivono.

La programmazione ordinaria terminerà venerdì 01 settembre con la proiezione de I GUARDIANI DELLA GALASSIA vol.3 . Cinema Sotto le Stelle continuerà però almeno fino a domenica 03 settembre serata nel corso della quale verrà proiettato un film fuori programma, WHAT’S LOVE di Shekhar Kapur una commedia romantica con Lily James ed Emma Thompson.

Sabato 02 settembre si andrà a recuperare IL GATTO CON GLI STIVALI 2 previsto per la serata del 29 agosto ma rinviato causa maltempo.