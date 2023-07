Ufficiali le 25 Azzurre mondiali

La CT Bertolini ha ufficializzato le 23 convocate (più due aggregate in caso di infortuni) per la spedizione al mondiale in Nuova Zelanda.

ROMA – È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Campionato Mondiale di calcio femminile che si terrà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Dopo l’ultima amichevole a reti inviolate disputata sabato contro il Marocco (seguita su Rai 2 da 400mila telespettatori con il 3,85% di share), la CT Milena Bertolini ha scelto le sue 25 con alcuni colpi a sorpresa.

Dopo le prove opache all’Europeo e nelle ultime uscite, sembra lontano anni luce l’entusiasmo che aveva caratterizzato l’indimenticabile cavalcata fino ai quarti di finale dello scorso Mondiale francese del 2019 in cui molti italiani scoprirono e si innamorarono del calcio femminile.

Non si sono ancora placate le polemiche per le mancate convocazioni della Capitana storica Sara Gama, vero e proprio simbolo delle lotte e della crescita di tutto il movimento femminile, e di Agnese Bonfantini protagonista nella seconda parte del campionato della salvezza della Sampdoria, ed ecco altre scelte molto discusse.

Tra le 25 atlete che partiranno per Auckland mercoledì, mancano infatti l’esperta Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi (capitano del Milan e altra atleta simbolo del Mondiale precedente) e Martina Piemonte l’attaccante italiana forse più grintosa e affamata.

Delle 32 atlete presenti nell’ultima settimana di raduno a Brunico non sono state convocate anche le giovani Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti. Al loro posto un po’ a sorpresa, Giulia Dragoni ed Emma Severini, che hanno debuttato in Nazionale maggiore proprio sabato, e Chiara Beccari, schierata titolare nelle ultime due amichevoli disputate.

Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo, invece, saranno aggregate alla squadra per tutto il periodo di preparazione. In caso di infortunio o malattia, il regolamento FIFA consente infatti di effettuare dei cambi alla lista delle 23 calciatrici (che deve essere ufficializzata entro il 10 luglio) che prenderanno parte al torneo iridato fino a 24 ore prima dal calcio d’inizio della prima gara dell’Italia.

Il ritiro azzurro avrà base per tutta la durata della fase a gironi ad Auckland , dove venerdì mattina avrà luogo il primo allenamento in attesa dell’esordio Mondiale contro l’Argentina, in programma giovedì 24 luglio (ore 8 italiane) all’Eden Park. L’Italia affronterà poi nel Gruppo G la Svezia (terza nel Ranking FIFA) il 29 luglio (ore 9.30 italiane) e il 2 agosto (ore 9 italiane) il Sudafrica fresco vincitore per la prima volta della Coppa d’Africa.

FERRARA, ITALY – JULY 01: Manuela Giugliano of Italy during the Women´s International Friendly match between Italy and Morocco at Stadio Paolo Mazza on July 01, 2023 in Ferrara, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

* Aggregate alla squadra per il periodo di preparazione

Photo Credits: Figc.it