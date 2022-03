Ucraina. Zaia a Verona: “Bisogna fare presto. Roma chiuda l’ufficio complicazione cose semplici”

“I civili ucraini in fuga dalla guerra che stanno arrivando in Veneto e in tutta Italia hanno bisogno di aiuto immediato. Per prima cosa è quindi necessario evitare le complicazioni burocratiche prodotte dall’ufficio complicazione affari semplici nazionale”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, partecipando stamane alla manifestazione per la pace indetta dai giovani della Coldiretti in prossimità della Fiera di Verona, dove è in corso Fieragricola 2022. “Per i profughi – ha aggiunto Zaia – è ad esempio necessario attuare subito una deroga al super greenpass, che non possono ovviamente avere perché, anche i vaccinati, lo sono con lo Sputnik. L’Ema deve riconoscere al più presto questo vaccino altrimenti si troveranno di fronte a un blocco insuperabile di tipo sanitario”.

“Ma non basta – ha incalzato Zaia – perché è necessario facilitare al massimo, con una sburocratizzazione d’emergenza, le assunzioni di chi è arrivato e cerca lavoro. Io stesso sto ricevendo offerte e disponibilità dal mondo del turismo, dell’impresa, del commercio e deve essere fatto in modo che chi vuole assumere lo possa fare velocemente e senza lacci burocratici”.