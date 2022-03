Ucraina, Mogliano Veneto risponde: grande afflusso in piazza per donare

Un flusso continuo di auto e cittadini, ieri mattina dalle 8.30 fino alle 14.30, ha riempito lo spazio antistante il Municipio di Mogliano Veneto.

I moglianesi hanno risposto con grande generosità alla raccolta di beni di prima necessità tra cui antibiotici, calmanti, pomate per ustioni, siringhe, garze e materiale sanitario in generale ma anche detersivi e prodotti per l’igiene personale, pannolini, pannoloni e assorbenti. Sono arrivati ai volontari sacchi a pelo, coperte e alimenti non deperibili destinati alle popolazioni ucraine duramente colpite dalla guerra.

“Stamane mi si è riempito il cuore nel vedere centinaia di moglianesi riversarsi in piazza per donare”, commenta il Sindaco Davide Bortolato. “Un grande esempio di solidarietà che mi fa sentire orgoglioso della città che rappresento: grazie, Mogliano! Un enorme grazie va poi ai tantissimi volontari che hanno lavorato per raccogliere, stoccare e spedire i beni, come Protezione Civile di Mogliano, Pro Loco, Caritas, Scout di Mogliano 1 e di Mogliano 2. Grazie anche alla Giunta e agli assessori, presenti e operativi”.

Il sindaco Bortolato Il furgone con i beni raccolti

Subito dopo la raccolta, i beni sono partiti verso la Caritas di Vittorio Veneto, che li porterà direttamente lungo i corridoi umanitari in Ucraina.



Il prossimo sabato, 12 marzo, si replica

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a rimanere aggiornati tramite i canali social del Comune, per conoscere se vi siano particolari esigenze sul materiale da raccogliere. Per qualsiasi informazione riguardante l’emergenza Ucraina, è possibile chiamare l’ufficio Politiche sociali allo 041.5930609.