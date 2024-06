Ucid Academy, sabato 8 giugno la finale a Milano

Sabato 8 giugno, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, si terrà il convegno conclusivo dell’edizione 2024 di Ucid Academy, la scuola di formazione promossa dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti.

MILANO. Si terrà sabato 8 giugno a Milano, presso la sala Maria Immacolata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il convegno conclusivo dell’edizione 2024 di Ucid Academy, la scuola di formazione permanente promossa dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid) in collaborazione con il Centro Angelo Ferro di Genova.

I lavori inizieranno alle ore 10.00 con il saluto di Giorgio Donna, coordinatore scientifico del Centro Angelo Ferro, e di Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. La giornata vedrà interventi di manager e imprenditori di rilievo, che discuteranno i nuovi modelli di governance aziendale. Tra i relatori, Enrico Sassoon, Direttore della Harvard Business Review, Davide Viziano, amministratore delegato del Gruppo Viziano costruzioni, Corrado Passera, amministratore delegato di illimity Bank, Giancarlo Abete, amministratore delegato del Gruppo Abete, Fabio Storchi, presidente di Vimi Fasteners, e Stefania Brancaccio, vicepresidente di Coelmo.

I lavori saranno coordinati da Benedetto Delle Site, presidente del Movimento Giovani Ucid, e introdotti da Gianluca Galletti, presidente di Ucid nazionale e presidente di Emil Banca. “L’obiettivo dell’Ucid Academy – sottolinea Delle Site, tra i promotori dell’iniziativa – è la formazione di una classe dirigente illuminata dalla fede e dai principi morali e sociali del magistero della Chiesa, una autentica guida in grado di orientare i decisori in uno scenario economico e geopolitico particolarmente difficile che richiede una convergenza fra attori economici, sociali e istituzionali per concorrere alla costruzione del bene comune e allo sviluppo umano integrale”.

Alle ore 13, dopo la consegna degli attestati, seguirà un light lunch. L’evento è pubblico e aperto a tutti, previo accreditamento a [email protected].