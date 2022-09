Tutto pronto per la Maratonina di Mestre

Si disputerà domenica 18 settembre la tredicesima Maratonina di Mestre, la tradizionale gara podistica organizzata dalla Municipalità di Mestre Carpenedo in collaborazione con il Circolo ricreativo Cra Generali ASD. L’edizione 2022 è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede del Municipio di Mestre, alla quale hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco con delega allo Sport e l’assessore alla Promozione del territorio. Presente anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, oltre ad alcuni membri del comitato organizzativo.

La novità più rilevante rispetto allo scorso anno è il ritorno della corsa competitiva sulla distanza di 21 chilometri che toccherà i punti principali del territorio mestrino, attraversando soprattutto le piste ciclabili, Parco Albanese e Parco San Giuliano. In programma anche la non competitiva, che sarà lunga 10 chilometri e aperta a tutti. La partenza è fissata alle ore 9.15 in piazza Ferretto, dove è previsto anche l’arrivo, intorno alle ore 12.30. Al termine si svolgeranno tutte le premiazioni.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di raggiungere quota 1.400 iscrizioni, 400 per la competitiva e mille per la non competitiva. Ci si può iscrivere alla 21 chilometri online sul sito www.enternow.it oppure offline fino al 12 settembre recandosi nei negozi Un Sesto Acca – 1/6 H di Mestre, Cazzago, Treviso e Ponte San Nicolò, o Wesport Mestre. Sarà inoltre possibile iscriversi anche sabato 17 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, in Piazza Ferretto.

Le iscrizioni alla 10 chilometri, al costo di 10 euro, saranno invece consentite fino al 15 settembre tramite il portale di crowdfunding retedeldono.it e fino al 16 negli stessi negozi della 21 km ai quali si aggiunge Ottica San Marco a Mestre, mentre in Piazza Ferretto lo si potrà fare sabato 17 e anche domenica 18 fino a mezz’ora prima della partenza.

Anche quest’anno la Maratonina di Mestre si lega alla solidarietà. I proventi della manifestazione verranno infatti destinati alla A.V.A.P.O., Associazione Volontari Pazienti Oncologici di Mestre, e al Poliambulatorio Emergency di Marghera.

Per ulteriori informazioni sul regolamento di gara e sulle modalità di iscrizione si può consultare il sito www.maratoninamestre.it o inviare una mail a [email protected]